Orkan Dorian: valovi butajo v okna, vsaj pet ljudi umrlo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Orkan Dorian, ki je v ponedeljek sicer nekoliko oslabel v orkan četrte stopnje, še naprej vztraja na Bahamih, kjer je zahteval najmanj pet žrtev, so potrdile tamkajšnje oblasti. Orkan je sprožil množične evakuacije na jugovzhodni ameriški obali, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Takole v okna v kuhinji udarja voda, ki je vsaj šest metrov nad tlemi," je posnetek na Twitterju objavil minister za kmetijstvo na Bahamih Michael Pintard.

Policija na Bahamih je potrdila, da je na otoku Abaco divjanje orkana zahtevalo pet žrtev, med njimi so tudi otroci. Premier Bahamov Hubert Minnis je orkan označil za "zgodovinsko tragedijo", ki je prizadela to otočje.

Orkan, ki je odkrival strehe hiš in podiral drevesa ter daljnovode, obilne padavine pa so sprožile poplave, se pomika zelo počasi in nad Bahami vztraja skoraj dva dneva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do srede zjutraj se bo približal obali Floride

Kot poroča Nacionalni center za orkane (NHC) s sedežem v Miamiju, naj bi se Dorian do srede zjutraj približal vzhodni obali Floride, nato pa se pomaknil proti obali Georgie in Južne Karoline.

V teh državah so oblasti po večdnevni negotovosti odredile evakuacijo 100 tisoč prebivalcev. "Če ste na območju evakuacije, pojdite zdaj," je dejal senator in nekdanji guverner Floride Rick Scott. "Lahko obnovimo vaše domove, ne moremo vam povrniti življenja," je opozoril prebivalce.

Foto: Reuters

Uničenih vsaj 13 tisoč domov

Guverner Floride Ron DeSantis je ljudi, ki živijo na območjih, predvidenih za evakuacijo, v ponedeljek pozval, naj zapustijo domove. "Pojdite od doma, dokler imate še čas, dokler je gorivo na voljo in dokler ste na cestah varni," je pozval DeSantis.

Kot je v ponedeljek sporočil Rdeči križ, je orkan Dorian na Bahamih povzročil obsežno škodo in močno poškodoval ali uničil vsaj 13 tisoč domov.