Si je Lindsey našla novega?

Kanadski hokejist P. K. Subban in ameriška smučarka Lindsey Vonn sta se skupaj pojavila na podelitvi nagrad v country glasbi v Nashvillu. Foto: Getty Images

Lindsey Vonn, ena redkih smučark, ki se redno pojavlja na družabnem parketu, si je v zadnjem obdobju v živo ogledala kar nekaj tekem lige NHL, vse skupaj pa vestno beležila na svojem profilu na Instagramu, kjer ima poldrugi milijon sledilcev.

Njeno nenadno zanimanje za najhitrejši ekipni šport morda izvira iz zanimanja za hokejskega igralca P. K. Subbana, 29-letnega branilca hokejskega moštva Nashville Predators, lanskega finalista v ligi NHL, ki je izgubil proti Pingvinom iz Pittsburgha.

P. K. Subban brani barve hokejskega moštva Nashville Predators, lanskega finalista lige NHL. Foto: Getty Images

Z najbolje plačanim "plenilcem" (devet milijonov dolarjev na sezono) se je 33-letna svetlolasa športnica pojavila na podelitvi nagrad v country glasbi v Nashvillu (CMT Awards), kjer sta s temnopoltim kanadskim hokejistom, ki je znan tudi po svoji dobrodelni naravnanosti, ponosno pozirala fotografom.

Foto: Getty Images

Svojega razmerja javno še nista potrdila, je pa to namesto njiju (kot smo v takih primerih že vajeni) za revijo People naredil neimenovani vir.

Vonnova, ki je na prireditvi napovedala nastop glasbene skupine Backstreet Boys - fantje so predstavili svoj novi singel z naslovom Don't Go Breaking My Heart -, je na odru namignila, da bo svoje karte končno položila na mizo. "Priznala bom, kdo v resnici greje moje srce. In to že od desetega leta naprej … To so Backstreet Boys."

Subban ji je hvalnice javno pel že lani, ko je na podelitvi nagrad ESPY, ki se je je udeležila tudi Vonnova, izjavil, da je zunaj tako vroče, kot je vroča Lindsey Vonn. "To pomeni, da je kar precej vroče," je komentiral hokejist.

Del ameriške javnosti, ki zimskih športov ne spremlja, je Vonnovo spoznal šele po "zaslugi" njenega razmerja z golfistom Tigerjem Woodsom, ki ga verjetno pozna vsak Američan. Foto: Getty Images

Vonnova je v preteklosti že tesno prijateljevala s športniki. Skoraj tri leta je bila v intimnem razmerju z golfistom Tigerjem Woodsom (parček se je razšel leta 2015), zveza s trenerjem ameriškega nogometa Kenanom Smithom pa se je izpela novembra lani.