Franjo Bobinac utišal govorice

Ne bo kandidiral za predsednika OKS

Predsednik uprave Gorenja in Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac ne bo kandidiral na decembrskih volitvah za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, so sporočili iz velenjskega podjetja Gorenje. Kot so pojasnili, so volitve na sporedu v času, ki bo po besedah Bobinca pomemben za prihodnje poslovanje Gorenja.

"Kot predsednik uprave Gorenja čutim odgovornost in dolžnost, da vso svojo energijo vložim v vodenje Skupine Gorenje in spopadanje z izzivi, ki so pred nami. Iskanje strateškega partnerja, ki ga podjetje za zagotavljanje prihodnosti in dolgoročne stabilnosti potrebuje, je v polnem teku. Z novim partnerjem bomo lahko zapolnili proizvodne zmogljivosti, okrepili razvoj, dostopali do novih trgov in izkoriščali učinek ekonomije obsega," je svojo odločitev v sporočilu za javnost pojasnil Franjo Bobinac.

Foto: Vid Ponikvar

Menjave v predsedstvu Olimpijskega komiteja Slovenije se namreč dogajajo v času, ki bo ključen za prihodnje poslovanje Gorenja. "Gorenje je danes največje podjetje v panogi, ki še ni del katere od velikih multinacionalnih družb. S svojimi blagovnimi znamkami vstopamo v domove končnih potrošnikov v 90 državah sveta, kjer tekmujemo v ostri in zahtevni konkurenci. Zavedam se odgovornosti, da v podjetju pravočasno zgradimo temelje za dolgoročno konkurenčno sposobnost Gorenja za njegov nadaljnji razvoj."

Ostaja na mestu predsednika Rokometne zveze Slovenije

Bobinac bo sicer še naprej ostal zavezan športu: "Ostajam predsednik Rokometne zveze Slovenije, kjer smo v zadnjih letih postavili izvrstne temelje za prihodnost športa. Rokomet se je okrepil kot najbolj prepoznaven dvoranski šport v Sloveniji in drugi najbolj priljubljeni ekipni šport. Po zadnjem rokometnem prvenstvu smo v zvezi ob podpori drugih držav začeli aktivno kampanjo modernizacije našega športa, ki bo poskrbela še za hitrejšo rast rokometa v Evropi in svetu. Vrednote športa in duh olimpizma bodo vedno tesno povezane z mojim osebnim prepričanjem in obenem tudi z vrednotami in cilji podjetja, ki ga vodim."