Fotografija, ki so jo našli v telefonu pokojnega alpinista #video

To naj bi bil zadnji selfie, ki so ga alpinisti Jess Roskelley, David Lama in Hansjörg Auer posneli pred smrtjo v snežnem plazu. Foto: Instagram

Družina pokojnega ameriškega alpinista Jessa Roskelleyja, ki je skupaj s še dvema vrhunskima alpinistoma, Avstrijcema Davidom Lamo in Hansjörgom Auerjem pred dnevi umrl v snežnem plazu v Skalnem gorovju v Kanadi, je objavila fotografijo, ki jo je trojica z mobilnim telefonom Roskellleyja najverjetneje posnela na vrhu Howse Peaka. Tja so se želeli povzpeti po zahtevni smeri M16, kar je bil glavni cilj njihove odprave. Predvidevajo, da so umrli ob sestopu.

Družina pokojnega ameriškega alpinista, 36-letnega Jessa Roskelleyja, ki se je v zgodovino vpisal kot najmlajši človek na Everestu (star je bil 20 let, na vrh pa se je povzpel s svojim očetom, slavnim alpinistom Johnom Roskelleyjem), je objavila fotografijo nasmejane trojice alpinistov, ki so jo našli v Jessovem mobilnem telefonu.

Fotografija je bila posneta v torek, 16. aprila, ob 12.43, na dan, ko so tri vrhunske alpiniste začeli pogrešati. Roskelleyjeva družina predvideva, da je trojico plaz ujel ob sestopu z vrha Howse Peak. Želeli so ponoviti vzpon v smeri M16, kar je leta 1999 uspelo alpinistom Stevu Housu, Barryju Blanchardu in Scottu Backesu.

V sporočilu za javnost so se zahvalili vsem, ki so sodelovali v iskalni akciji - ta se je zaradi izredno slabih vremenskih razmer zavlekla -, tudi reševalni psički Brooke in njenemu vodniku, ki sta našla pogrešane alpiniste. Izrekli so tudi sožalje družinama Davida Lame in Hansjörga Auerja, ki sta prav tako ostala ujeta v snežnem grobu.

"Jess je bil ves iz sebe, ker je lahko plezal z njima, se zgledoval po njiju in ju zelo spoštoval," so zapisali.

Reševalno akcijo je sprožil prav John Roskelley, ki ga je zaskrbelo, potem ko se mu v torek zvečer sin ni javil, kot sta bila dogovorjena. Naslednje jutro je obvestil oskrbnike parka Banff, ki so takoj stopili v akcijo. Že prvi prelet s helikopterjem je dal slutiti, da se je zgodilo najhuje. Zaradi slabih vremenskih razmer so posmrtne ostanke treh alpinistov našli šele v nedeljo.

Takrat se je alpinistični srenji javila tudi Roskelleyjeva žena Allison, ki je zapisala, da so globoko užaloščeni ob tragični izgubi, a hkrati zelo hvaležni, ker se bodo lahko poslovili od pokojnikov. Na svojem profilu na Facebooku je včeraj za naslovno fotografijo nastavila njuno poročno fotografijo.

