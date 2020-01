Drevova in Tiršek športnika leta med invalidi

Najboljša športnika leta 2019 med invalidi sta strelec Franček Gorazd Tiršek in smučarka Anja Drev. Med ekipami si je naslov najboljše priborila ekipa v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Nagrade so podelili danes na slavnostni prireditvi krovne zveze za šport invalidov - paralimpijskega komiteja (ZŠIS-PK) v Ljubljani.

V ekipi showdowna, ki je na EP na Sardiniji osvojila tretje mesto, so bili Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa in Miha Susman.

Anja Drev je na olimpijadi gluhih v Italiji osvojila peto mesto v smuku, v kombinaciji pa je ostala tik pod stopničkami na četrtem mestu, še kakšno priložnost za dober nastop pa so ji nato preprečile bolečine v hrbtu. Za najboljšo slovensko gluho smučarko je priznanje za športnico leta tretje v karieri, najboljša je bila že v letih 2015 in 2017.

"Veliko mi pomeni, da so mi podelili priznanje. Zaradi težav s hrbtom nisem mogla pokazati svojih najboljših voženj. Lahko bi rekla, da smo zelo dobro delali, lovili smo sneg, dobro sem trenirala, na koncu pa me je vseeno nekaj ustavilo. To je tretje priznanje, vsako pa ima svoj pomen in sem na vsako ponosna," je dejala športnica leta.

Tiršek, dobitnik dveh medalj s paraolimpijskih iger, si je naslov najboljšega v Sloveniji prislužil z lanskim dosežkom na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, kjer je z zračno puško stoje osvojil tretje mesto. Za Tirška je to že peto priznanje za športnika leta v Sloveniji, doslej je bil najboljši že v letih 2012, 2014, 2015 in 2016.

Anja Drev je slavila med športnicami. Foto: Vid Ponikvar

"Na kratko lahko rečem, da sem presenečen in ponosen. Lansko leto je bilo naporno, pestile so me poškodbe in prvo polovico leta sem izpustil. A srce mi je velelo, da moram vztrajati in s svetovnega prvenstva sem se vrnil z medaljo. Posledično pa sem še športnik leta in tega sem zelo vesel," pa je lansko leto ocenil Tiršek.

Podeljene še številne druge nagrade

Na prireditvi v Ljubljani pa so danes podelili še številne druge nagrade za športne dosežke v lanskem letu.

Priznanje za mladega parašportnika je dobil 16-letni plavalec Tim Žnidaršič Svenšek za dosežke na paraigrah mladih ter izpolnjene norme za EP v letošnjem letu.

ZŠIS-PK podeljuje priznanja tudi vsem športnikom, ki so se z vrhunskimi dosežki izkazali na mednarodnih tekmovanjih v posameznem letu, ter njihovim trenerjem. Bronaste znake so dobili prejemniki medalj na igrah specialne olimpijade Tina Skerlep, Simona Gaser, Uroš Bernik, Anja Golčer, Timotej Galunič, Alen Šošter, Urban Goltnik, Tamara Korotaj, Vinko Rešetar, Martin Lešnik, Mario Zajfrid, Jožica Drač, Miha Zalokar, Rok Mali Vodušek, Sebastjan Ratej, Luka Gračner, Manfred Kržišnik, Atif Mulič, Primož Mrkun, Ivan Ruf, Albin Kolar, Klavdij Zorko, Žiga Vagoš in Nik Jerkovič.

Bronasta priznanja so podelili tudi udeležencem EP v inkluzivnem judu Sašu Kovaču, Žigi Vagošu, Niku Jerkoviču in Aljažu Colariču. Enaka priznanja so dobili tudi najboljši slovenski športniki na evropskih paraigrah mladih na Finskem: Luka Trtnik, Tim Žnidaršič Svenšek in Robi Kogovšek. Za medaljo na EP v biljardu na vozičkih je dobil priznanje Matej Brajkovič, za dosežke na EP za slepe in slabovidne kegljače pa Marjan Žalar in Jože Lampe. Reprezentanca v golbalu, igri z zvenečo žogo za slepe in slabovidne, je zmagala na EP divizije C, v njej so bili Matej Ledinek, Boštjan Vogrinčič, Dejan Pirc, Borut Višnikar in Robi Kogovšek.

Srebrne znake ZŠIS-PK so dobili Gregor Selak za medaljo na svetovnem prvenstvu v paraplezanju, strelec Franček Gorazd Tiršek za medaljo na SP ter člani reprezentance v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa in Miha Susman.