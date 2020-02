Bučno praznovanje Dončićeve polnoletnosti in domislica ob ameriški avtocesti #foto

Luka Dončić je včeraj praznoval 21. rojstni dan in tako tudi po mednarodnih standardih prestopil prag polnoletnosti. Svečke je na žalost številnih navijačev moštva Dallas Mavericks pihal v Miamiju, kjer so Mavericks gostovali (in izgubili) pri Vročici Gorana Dragića, in ne v Dallasu, kjer so mu eno od številnih čestitk na ogled postavili kar na oglasni tabli ob avtocesti.