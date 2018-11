Atraktiven podvig, kot ga svet še ni videl, izpeljal v Sloveniji #video

Brian Grubb, eden od pionirjev vejkskejtanja, najbolj adrenalinske oblike deskanja na vodi, je prejšnji mesec v Sloveniji izvedel nekaj, kar ni uspelo še nikomur, bržkone pa tega nihče ni niti poskušal. Po strugi Save Bohinjke je drvel na deski, ki jo je je poganjal dron. Ne verjamete? V spodnjem videu so vsi dokazi in vse razlage.

Glavno vlogo v atraktivnem projektu je odigral 38-letni Američan Brian Grubb, ki velja za enega od pionirjev vejkskejtanja, posebne različice vejkdeskanja na vodi, pri katerem deskar ni vpet na desko, saj je ta brez vezi, oprijem pa doseže s pomočjo hrapave podlage in posebne obutve. Običajno ga poganja plovilo (čoln ali vodni skuter) ali stacionarna vlečnica, ki je lahko krožna ali nekrožna.

S svojimi mojstrovinami na deski je Grubb že večkrat vzbudil zanimanje javnosti, tudi zaradi skrbno izbranih lokacij, kjer se jih je loteval. Tako se je med drugim že ustavil na zasneženih visokogorskih poljih v Bosni in Hercegovini, "obdelal" riževe terase na Filipinih in sotesko v jordanski puščavi, zdaj pa je za svoj podvig, vejkskejtanje s pomočjo drona, izbral Slovenijo.

Videozgodba o atraktivnem podvigu

Podviga ne bi bilo brez sodelovanja ekipe veščih inženirjev in pilotov iz nemškega podjetja Infineon, ki so sprejeli izziv in izdelali 24-kilogramov težak leteči stroj, ki se je, kot so zapisali pri Red Bullu, izkazal za pravega električnega silaka.

Z zmogljivostjo baterije, ki jo lahko primerjamo s skupno zmogljivostjo 158 povprečnih pametnih telefonov (1,5 kWh/51,8 V/30 Ah), in rotorji s premerom 80 centimetrov je dron Briana lahko vlekel deset minut brez prekinitve, vmes pa ga je po potrebi lahko celo dvignil v zrak.

Brian je tako postal prvi vejkskejtar, ki mu je uspelo med vožnjo preprijeti vlečno vrv in zamenjati vitel za dron. Sam je največ zaslug za uspešno izveden podvig pripisal pilotu drona, ki je najverjetneje postal prvi pilot, ki je med vleko človeka s svojim dronom letel pod štiri metre visokim mostom.

"Drseti po gladini čiste alpske reke, menjava pogona iz vitla na dron med samo vožnjo in majhni leseni objekti, na katerih sem lahko odpeljal nekaj 'kul' trikov — težko obstaja še kaj boljšega od tega," se je zamislil Grubb. Prepričan je, da je bil priča prihodnosti tega športa.

Ekipa je pri izvedbi podviga mislila tudi naravo. Pri enem od prejšnjih projektov, vejkskejtanju po riževih poljih, so Grubbu očitali prav pomanjkanje te note. Tokrat je za vožnjo uporabljal zgolj naprave, ki so stoodstotno električne, od drona do električnega konjička znamke Harley-Davidson, na katerem je Američan "prijezdil" v Bohinjsko dolino.

