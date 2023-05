Ameriškemu terapevtu grozi zaporna kazen zaradi dobave dopinga

Teksaškemu terapevtu Ericu Liri grozi do deset let zaporne kazni, potem ko je priznal krivdo za dobavo zdravil za izboljšanje učinkovitosti olimpijskim športnikom. Med njimi je tudi nigerijska spinterka Blessing Okagbare, ki je bila pozitivna na nedovoljene substance pred olimpijskimi igrami v Tokiu, je sporočilo ameriških oblasti povzel AFP.

Lira, naturopatski terapevt s sedežem v mestu El Paso, je prvi posameznik, ki mu sodijo po novem ameriškem zakonu, uvedenem po dopinških škandalih v Rusiji, je v izjavi zapisalo ameriško ministrstvo za pravosodje. Zakon iz leta 2020, poimenovan po ruskem žvižgaču Grigoriju Rodčenkovu, ameriškim oblastem omogoča, da preganjajo posameznike, vpletene v mednarodne zarote dopinških goljufij.

Preiskovalci so ugotovili, da je Lira med pripravami na zaradi pandemije odložene olimpijske igre v Tokiu leta 2021 Nigerijki dobavljal prepovedana zdravila. Atletinjo so zaradi pozitivnega testa na človeški rastni hormon, test so opravili na Slovaškem, in sicer ne v času tekmovanja, najprej izključili z iger, nato pa kaznovali z desetletno prepovedjo nastopanja.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je v ponedeljek, potem ko je Lira priznal krivdo na zveznem sodišču na Manhattnu, dejal, da je primer prelomen trenutek za mednarodni šport.

"Lira je olimpijskim športnikom, ki so želeli s korupcijo pridobiti konkurenčno prednost, zagotavljal prepovedane snovi za izboljšanje zmogljivosti. Takšna strahopetna prizadevanja za spodkopavanje integritete športa niso namen olimpijskih iger. Zato si zasluži kazen," je dejal Williams.

Najvišja kazen za kršitev protidopinškega zakona je deset let zapora, kazen za terapevta, ki se je imel za zdravnika, bo sodnik sporočil pozneje, so zapisali v izjavi ministrstva za pravosodje.

Ameriški protidopinški uradniki so pozdravili Lirino obsodbo in opozorili, da je to omogočil šele nedavno sprejet zakon, brez njega bi se Lira izognil posledicam goljufanja.

