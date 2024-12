Zorman presenetil in napravil veliki rez

Slovenski selektor rokometne izbrane vrste Uroš Zorman je danes predstavil seznam vabljenih rokometašev na priprave za svetovno prvenstvo 2025, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Slovenci bodo tekme prvega in v primeru uvrstitve tudi drugega dela odigrali v zagrebški Areni. Zorman je na seznam uvrstil 20 rokometašev, med drugim pa na njem ni Jureta Dolenca in Deana Bombača.

Slovenske rokometaše prvič po poletju, ko so na olimpijskih igrah v Parizu za las ostali brez odličja in osvojil četrto mesto, čaka novo veliko tekmovanje. Zatem so Slovenci v začetku novembra v pomlajeni zasedbi dobili dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026, zdaj pa jih čaka nova velika preizkušnja v obliki svetovnega prvenstva.

Že po koncu pariške zgodbe, ki je precej nenadejano prinesla veliko zgodbo o uspehu z nekoliko grenkim končnim priokusom, se je v reprezentanci na glas začelo govoriti o pomlajevanju izbrane vrste. Z nedokončnimi odgovori so o prihodnosti v izbrani vrsti po koncu tekmovanja spregovorili tudi številni izkušeni reprezentanti, zadnjo besedo pa so pustili selektorju Urošu Zormanu. Ta je skupaj s strokovnim štabom posegel po delni pomladitvi, na seznam 20 rokometašev pa je, z izjemo izkušenega vratarja Klemna Ferlina, uvrstil igralce rojene po letu 1990.

Jure Dolenec tokrat ni v načrtih selektorja Zormana. Foto: Guliverimage

Zunaj kadra sta tako ostala dozdajšnji kapetan Jure Dolenec in tudi Dean Bombač, oba sta reprezentanci še vedno na voljo, če bo prišlo do kakršnih koli poškodb. Dokončno pa je reprezentančna vrata zaprl krožni napadalec Matej Gaber. "Tako Jure kot Dean sta pripravljena vskočiti, če bi imeli kakršne koli probleme s poškodbami," je zatrdil slovenski selektor. "Imamo širši spisek 35 reprezentantov in ta predstavlja tudi seznam za naslednji olimpijski cikel za Los Angeles 2028. Vsi, ki so na spisku, lahko napore, ki sledijo, zdržijo. Bomo pa videli, kaj bo prinesla prihodnost, tu sta med drugim izkušena Borut Mačkovšek in Miha Zarabec, pa Klemen Ferlin, vsi ostali z nekaj dodanimi imeni pa sestavljajo ekipo, ki bo lovila dolgoročni cilj - nastop v LA-ju," je še dejal Zorman, ki je potrdil, da so vsi varovanci z odprtimi rokami sprejeli njegovo povabilo v reprezentanco in ni prejel nobene košarice.

Seznam slovenske moške rokometne reprezentance za SP 2025: Vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Industria Kielce), Urban Lesjak (Trimo Trebnje);

Krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičič (LL Grosist Slovan);

Zunanji igralci: Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Nik Henigman (C'Chartres Metropole), Mitja Janc (Wisla Plock), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Borut Mačkovšek (OTP Bank-Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Kristjan Horžen (Gummersbach), Miha Kavčič (Vojvodina), Matic Suholežnik (Saran Loiret).

Vloga kapetana bo pripadla Blažu Jancu, pomagal bo Aleks Vlah. Foto: Jan Gregorc

Vloga kapetana v delno pomlajeni izbrani vrsti bo pripadla Blažu Jancu, v tej vlogi pa mu bo pomagal tudi Aleks Vlah. Poleg nekaterih sprememb v igralskih vrstah, pa se je zgodila tudi sprememba v strokovnem štabu, kjer je zaradi osebnih in službenih razlogov položaj pomočnika selektorja zapustil Luka Žvižej, ta vloga pa bo zdaj pripadla trenerju Krke Mirku Skoku. "Mirko je v vlogi pomočnika zelo željan in ambiciozen, je maksimalno angažiran in je res poln energije. Prav tako imava podobne poglede na moderno in agresivno rokometno igro," je v povezavi s tem dejal Zorman, ki mu bo v strokovnem štabu kot zunanji sodelavec pomagal tudi Aleksander Polak.

V pripravah na SP tri pripravljalne tekme

Izbrana vrsta bo napram zadnjim letom priprave začela nekoliko kasneje, in sicer 2. januarja v Kopru. "Olimpijske igre so nas dodobra načele, zatem so imeli vsi igralci velike vloge tudi v svojih klubih, tako da ni imelo smisla, da bi se zbrali že v vmesnem času od božiča do novega leta. Bodo pa dobili vsak svoj program individualnih priprav. Tudi samo prvenstvo se začne nekoliko kasneje kot smo bili vajeni do zdaj, tako da še tu dobimo nekaj dodatnih dni. Mislim, da bo fantom ta počitek in čas z družinami dobro del, da bomo prišli potem z mirnimi glavami in pripravljeni na delo na zbor, potem pa bo šlo zares. Vsi že komaj čakamo začetek prvenstva," je dejal Zorman.

Slovenska izbrana vrsta bo do odhoda v Zagreb odigrala tri pripravljalne tekme. V nedeljo, 5. januarja, se bo Slovenija v Umagu za zaprtimi vrati ob 18. uri pomerila z Alžirijo. Dva dni kasneje, v torek, 7. januarja, se bo v Kopru, prav tako ob 18. uri, predstavila ljubiteljem rokometa v Areni Bonifika. Pomerila se bo s Katarjem, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Generalka pred svetovnim prvenstvom slovenske rokometaše nato čaka v petek, 10. januarja, v Areni Zagreb. Ob 20. uri se bodo na prizorišču svetovnega prvenstva pomerili še s Hrvaško. "Mislim, da so tri tekme pravo merilo za ta čas. Vem, da se bomo s Hrvati po vsej verjetnosti srečali v drugem krogu, a enostavno v tem obdobju nismo dobili drugega kandidata za pripravljalno srečanje," je še pojasnil Zorman.

Slovenci se na SP podajajo s popotnico četrtega mesta iz OI. Foto: Guliverimage

Prva tekma 16. januarja

Prva tekma 29. izvedbe svetovnega prvenstva slovenske rokometaše čaka v četrtek, 16. januarja, ob 18. uri proti Kubi. Z vmesnim dnevom premora bosta v hrvaški prestolnici sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki (18.00) in Islandijo (20.30). V drugi del prvenstva se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance. Na prvenstvu bo sodelovalo 32 reprezentanc, v primeru uvrstitve bodo Slovenci tudi polfinale še odigrali v Zagrebu, medtem ko se bodo tekme za odličja odvile na Norveškem.

"Sigurno je naš prvi cilj uvrstitev v drugi krog, potem pa nas bosta v boju za izločilne boje verjetno čakala Egipt in Hrvaška. Potem pa vsi vemo, da moraš biti med prvima dvema reprezentancama, da se uvrstiš v izločilne boje. Kot ekipa smo v teh letih rastli, na zadnjih tekmovanjih smo bili deseti, šesti in četrti. Ne želim govoriti na glas, a naši cilji so visoki, od tega ne bomo bežali. Bomo pa najprej morali videti na pripravah kje smo in v kakšnem stanju bomo. Potem nas čaka veliko delo, potem pa tako kot do zdaj, tekmo za tekmo in to nam je do zdaj prineslo izpolnjene cilje," je še dejal slovenski selektor, ki se veseli tudi igranja v bližini Slovenije. "Igrali bomo praktično pred domačimi vrati, verjamem, da bo vsako tekmo tudi več navijačev in verjamem, da nam bo tudi s tem dodatnim vetrom v hrbet še lažje," je še dodal slovenski selektor.

Pripravljalne tekme na SP: Nedelja, 5. januar (Umag, Hrvaška):

18.00 Alžirija – Slovenija Torek, 7. januar (Koper, Arena Bonifika):

18.00 Slovenija – Katar Petek, 10. januar (Zagreb, Hrvaška):

20.00 Hrvaška – Slovenija

Tekme prvega dela na SP (Zagreb, Arena Zagreb) Četrtek, 16. januar:

18.00 Slovenija – Kuba Sobota, 18. januar:

18.00 Zelenortski otoki – Slovenija Ponedeljek, 20. januar:

20.30 Slovenija – Islandija

