Znani pari osmine finala rokometnega pokala

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani so izžrebali pare osmine finala moškega pokala Slovenije. Državne prvake, igralce Celja Pivovarne Laško čaka obračun v gosteh z Ljubljano, so sporočili z RZS. Branilec naslova Gorenje Velenje bo igral v gosteh pri Slovenj Gradcu.

Direktor moške reprezentance Vid Kavtičnik je vlekel kroglice iz bobna. Te so določile tudi, da bo pri Veliki Nedelji gostovala Krka, v Črnomelj se bo podal Jeruzalem Ormož, zmagovalca para med Mokerc-Kigom in LL Grosistom Slovanom čaka dvoboj z Mariborom, Kočevje pričakuje Jadran Hrpelje-Kozino, Trimo Trebnje in Sviš iz Ivančne Gorice, Krško pa čaka obračun v Kopru.

Predviden termin tekem je 23. december, zmagovalci pa se bodo prebili v četrtfinale.