Vranješevi bojevniki z novimi imeni začenjajo pohod na EP 2022

Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ bo svoje bojevnike prvič vodil po januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto.

Zaradi pandemije novega koronavirusa od tedaj naprej niso imeli nobene tekmovalne akcije, izjema je le enodnevni zbor v drugi polovici maja v dvorani na Kodeljevem.

Na seznamu selektorja Vranješa je kar pet novincev, poleg Dragana Gajića (na fotografiji) še brata Staš in Sebastian Skube, Gregor Potočnik in Matic Suholežnik. Foto: Vid Ponikvar

Na selektorjevem seznamu kar pet novincev

Vranješ je v primerjavi z januarskim zaključnim turnirjem dodobra premešal igralski kader, na njegovem seznamu je kar pet novincev - Dragan Gajić, brata Staš in Sebastian Skube ter Gregor Potočnik in Matic Suholežnik.

Slovenska izbrana vrsta bo v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah bivala v takoimenovanem "mehurčku", na pripravah pa bodo nastopili le igralci, ki bodo uspešno opravili test na novi koronavirus.

Slovenija bo v četrtek ob 19.15 v dvorani Zlatorog gostila Poljsko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V četrtek v Zlatorog prihaja Poljska

Prvo tekmovalno akcijo bo imela v četrtek v dvorani Zlatorog, kjer bo ob 19.15 gostila Poljsko, na nedeljsko tekmo v Turčijo, ki se bo pričala ob 17. uri, pa se bo s čarterskim poletom iz Maribora odpravila na dan tekme in se takoj po njej tudi vrnila v domovino.

V začetku januarja prihodnje leto jo čakata še dve kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko, konec aprila in v začetku maja pa še povratni tekmi s Poljsko in Turčijo. Na EP se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine 5.

Kvalifikacije za EP, 1. cikel: 1. krog:

Četrtek, 5. november, dvorana Zlatorog:19.15 Slovenija - Poljska 2. krog:

Nedelja, 8. november, Eskisehir: 17.00 Turčija - Slovenija

Slovenija bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu v Egiptu, kjer se bo v skupinskem delu najprej pomerila z Južno Korejo, Rusijo in Belorusijo. Med 12. in 14. marcem si bo v Berlinu skušala izboriti četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016, njene tekmice na morebitni poti do Tokia pa so Nemčija, Švedska in Alžirija.

Slovenska rokometna postava po željah Vranješa

Vranješ je v začetku tega tedna namesto okuženega udarnega krožnega napadalca Blaža Blagotinška na priprave povabil Igorja Žabića.

Na njegovem seznamu so tudi vratarja Klemen Ferlin in Urh Kastelic, krilni igralci Blaž Janc, Dragan Gajić, Darko Cingesar in Tilen Kodrin, zunanji igralci Jure Dolenec, Nejc Cehte, Sebastian Skube, Dean Bombač, Staš Skube, Miha Zarabec, Gregor Potočnik, Nik Henigman in Borut Mačkovšek ter krožni napadalci Kristjan Horžen, Igor Žabić in Matic Suholežnik.

