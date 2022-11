Šport ima moč, da spreminja naša življenja in vpliva na širšo skupnost. Šport spodbuja enakost spolov, uči nas pravila timskega dela, samozavesti, predanosti in zaupanja. Ženske v športu so velike vzornice in nas ves čas navdihujejo, saj dokazujejo, da je mogoče kljubovati spolnim stereotipom in družbenim normam. Moške in ženske nam prikazujejo kot enake.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Te dni lahko uživamo v spektakularni igri naših rokometašic, ki se na letošnjem rokometnem evropskem prvenstvu za ženske potegujejo za čim boljšo uvrstitev v drugem delu prvenstva.

Na evropskem prvenstvu, ki ga med 4. in 20. novembrom gostijo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija, nastopa 16 ženskih rokometnih reprezentanc. Polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.

Nina Zulić Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvenstvo se je za slovensko ekipo začelo sanjsko, saj je premagala trikratno evropsko prvakinjo Dansko. V drugem krogu je slovensko vrsto premagala Švedska. Odločilna tekma za preboj v drugi del tekmovanja je bila tekma tretjega kroga skupinskega dela prvenstva s Srbijo, ki so jo slovenske junakinje premagale s tremi zadetki prednosti. "Zagotovo se ne bomo ustrašile nikogar in verjamem, da bomo tudi na krilih naših navijačev poletele," je po zmagi nad Srbijo dejala Nina Zulić.

Uspeh kot ga ni bilo že 18 let

Zmaga nad Srbijo jih je pripeljala v drugi del tekmovanj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pod vodstvom selektorja Dragana Adžića se za preboj v glavni del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, borijo vratarke Branka Zec, Maja Vojnović in Amra Pandžić, krilne rokometašice Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Alja Varagić in Tija Gomilar Zickero, zunanje igralke Erin Novak, Tjaša Stanko, Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Nina Žabjek, Ana Gros in Barbara Lazović ter krožni napadalki Valentina Tina Klemenčič in Nataša Ljepoja. Kot je povedal selektor pred začetkom prvenstva, je nastop na domačem evropskem prvenstvu krona v karierah njegovih varovank.

Z zmago nad Srbkinjami so Slovenke že dosegle glavni cilj, ki so si ga zastavile pred prvenstvom, in sicer preboj v drugi del prvenstva. S tem so pokazale, kako močne in dobro pripravljene so, saj so s to zmago prvič po letu 2004 napredovale v glavni del evropskega prvenstva. Sloveniji kaj takega ni uspelo že 18 let.

Slovenija je do zdaj sedemkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla na Madžarskem leta 2004, ko je osvojila deveto mesto. Dve leti pred tem je na Danskem zasedla deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji leta 2018 je končala na 13., na Švedskem leta 2016 na 14., na Danskem in Norveškem leta 2010 ter na Danskem leta 2020 pa na 16. mestu.

"Medsebojne razlike nas bogatijo"

S športnimi sponzorstvi podjetja podpirajo napredek športnikov, vsa njihova odrekanja in jih vsaj deloma razbremenijo finančnih skrbi.

Ženske v športu imajo zelo veliko vlogo, ki sega dlje od nizanja neverjetnih športnikov dosežkov. Njihovi podvigi prispevajo k večji razpoznavnosti ženskih športov in opolnomočenju žensk v družbi na splošno.

Prvenstvo je zanimivo tudi zaradi množice ambasadork, ki podpirajo športnice v vseh pogledih in predstavljajo vrhunski športni dogodek kot dogodek žensk za ženske. Tudi z njihovo pomočjo prvenstvo dosega večjo odmevnost v medijih.

Med ambasadorkami je tudi Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali, ki si šteje v veliko čast, da so jo povabili med ambasadorke prvenstva. V Zavarovalnici Generali, ki prav tako kot športniki sledi zastavljenim ciljem, je skrb za enakost spolov postavljena na visoko mesto med prioritetami. "Prizadevanja za večjo vlogo žensk v družbi so temeljna za sodobno družbo, v kateri morajo biti bolj kot kadarkoli prej v ospredju sposobnosti posameznic ali posameznikov. Torej tiste značilnosti ljudi, ki niso vezane na spol ali versko, etično, rasno usmerjenost in jih zaradi tega opredeljujejo. Preseganje miselnih meja o nežnejšem in močnejšem spolu se mi zdi posebej pomembno zato, ker zagovarjam stališče, da nas medsebojne razlike predvsem bogatijo," je še prepričana Vanja Hrovat, ki je dodala, da nam bo dejanska enakost med spoloma omogočila bolj harmonično delovanje celotnega družbenega ekosistema.

V Zavarovalnici Generali, ki prav tako kot športniki sledi zastavljenim ciljem, je skrb za enakost spolov postavljena na visoko mesto med prioritetami. "Prizadevanja za večjo vlogo žensk v družbi so temeljna za sodobno družbo, v kateri morajo biti bolj kot kadarkoli prej v ospredju sposobnosti posameznic ali posameznikov. Torej tiste značilnosti ljudi, ki niso vezane na spol ali versko, etično, rasno usmerjenost in jih zaradi tega opredeljujejo. Preseganje miselnih meja o nežnejšem in močnejšem spolu se mi zdi posebej pomembno zato, ker zagovarjam stališče, da nas medsebojne razlike predvsem bogatijo," je še prepričana Vanja Hrovat, ki je dodala, da nam bo dejanska enakost med spoloma omogočila bolj harmonično delovanje celotnega družbenega ekosistema.

Premagovanje izzivov lažje z veliko podporo gospodarstva

Športniki premagujejo vedno nove izzive, podjetja pa jih pri tem podpirajo, da postanejo res neustavljivi. Najboljših rezultatov v športu ni mogoče doseči brez discipline, trdih treningov in velike motivacije, ki jo s svojo podporo spodbujajo tudi gospodarske družbe.

Zavarovalnica Generali je tudi na področju športa usmerjena v dolgoročna partnerstva, saj so že vrsto let eden od ključnih podpornikov slovenskega športa z donacijami in sponzorstvi. S podporo številnim projektom, pobudam in akcijam lokalnega, regionalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih bogatijo družbeno okolje ter pomagajo ustvarjati boljše pogoje za treninge.

Slovenska rokometna izbrana vrsta svoje uspehe dosega že dolgo, tudi ob pomoči Generalija , ki je tudi nacionalni partner letošnjega evropskega prvenstva v rokometu za ženske. Sicer je Generali platinasti sponzor ženske in moške članske reprezentance od leta 2020.

Ponosni na športnike, ki rastejo tudi z njihovo pomočjo

S posebnim veseljem Generali podpira pobude, katerih cilj je omogočanje športnega razvoja otrok. Zato so leta 2021 postali podporniki Fundacije Gorana Dragića. Ponosni so, da slovenski športniki dosegajo uspehe tudi ob njihovi podpori.

Med drugim je Zavarovalnica Generali tudi generalni pokrovitelj alpske smučarske reprezentance Smučarske zveze Slovenije, dolgoletni podpornik pokala Vitranc in sponzor Grubinega memoriala, podpirajo pa še moško in žensko reprezentanco Rokometne zveze, Odbojkarsko in Jadralno zvezo Slovenije.

Poleg tega je tudi osebni sponzor alpskega smučarja Štefana Hadalina in Andreje Slokar. V okviru Pogi Teama podpirajo delovanje Kolesarskega društva Rog, so ponosni generalni sponzor aktualnih državnih prvakov – prekmurskega nogometnega prvoligaša NŠ Mura ter sponzor prvoligaša NK Bravo iz Ljubljane.

Generali je bil letos generalni sponzor prve rekreativne kolesarske dirke L'Etape by Tour de France, ki je v Slovenijo ponesla vzdušje znamenite dirke po Franciji.