Veliko priznanje za slovensko rokometašico Ano Gros

Grosova je z Brestom osvojila dvojno domačo krono. Najprej so rokometašice iz Bretanje osvojile pokal, nato še prvenstvo, ko je v finalu padel Metz, za katerega igra Tjaša Stanko. V glasovanju za najboljšo igralko je Grosova v zadnji fazi prejela 45 odstotkov glasov javnosti, njena najbližja tekmica Francozinja Pauletta Foppa pa 39. Tretja kandidatka Danka Sandra Toft je prejela 16 odstotkov glasov.

Foto: Grega Valančič / Sportida

"Ta nagrada mi veliko pomeni"

"Izredno sem vesela, da mi je uspelo kaj takšnega. To je zame prvič. Ta nagrada mi veliko pomeni. Brez ekipe in ekipnega duha mi to ne bi uspelo. Moram priznati, da smo soigralke res zelo povezane med sabo, dihamo kot eno in se spodbujamo," je ob razglasitvi za najboljšo igralko dejala 30-letna kapetanka slovenske izbrane vrste.

Ta konec tedna Grosovo z Brestom čaka še zaključni turnir lige prvakinj. Polfinalni nasprotnik francoske ekipe bo madžarski Györ. "Naše želje so velike in nadejamo se dobrega rezultata," je v sporočilu za javnost dejala Grosova, ki je v tej sezoni med evropsko elito dosegla 118 golov.

Drugi polfinalni par je Vipers Kristiansand - CSKA Moskva. Prav v Moskvo se v naslednji sezoni seli letos najboljša igralka francoskega prvenstva.