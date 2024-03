Veliki dan D: "Nima smisla, da delamo dramo"

Pred slovensko rokometno reprezentanco je danes dan D v boju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenci se bodo po zmagi nad Brazilijo in visokem porazu s Španijo danes ob 15.15 pomerili še z Bahrajnom. Če Slovenci želijo v Pariz, morajo tekmo nujno dobiti, ob tem pa bo ogromno odvisno tudi od razpleta obračuna med Španijo in Brazilijo.

Pred zadnjim krogom kvalifikacij za nastop v Parizu so karte še povsem odprte, saj imajo še vse štiri reprezentance vsaj teoretične možnosti za preboj na prestižno tekmovanje. Pred zadnjima tekmama olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kataloniji je na vrhu lestvice Španija s štirimi točkami, Brazilija in Slovenija imata po dve, Bahrajn je še brez. Vozovnico za Pariz si bosta zagotovili najboljši reprezentanci.

Slovenski rokometaši si turnir v Granollersu srčno želijo zaključiti z zmago. A napredovanje na poletni športni veledogodek bo tudi v primeru pozitivnega izida v veliki meri odvisno od razpleta obračuna med Španijo in Brazilijo, ki se bo začel ob 17.45. Sloveniji nikakor ne bi ustrezala zmaga Južnoameričanov, z minimalno ali visoko razliko vse tja do 19 zadetkov. V tem primeru bi se namreč zgodil krog treh ekip s štirimi točkami, zaradi visokega poraza s Španijo pa bi najkrajšo potegnili ravno slovenski rokometaši. Če bo Brazilija izgubila z gostiteljem tekmovanja, bo za slovensko napredovanje zadoščala že točka.

Slovenci so na tem turnirju dosegli zmago in poraz. Foto: RZS

A v slovenskem taboru se z matematiko ne ukvarjajo preveč. Na obračunu z Bahrajnom, ki prav tako še ima nekaj minimalnih možnosti za napredovanje (ob porazu Brazilije bi moral Slovenijo premagati za vsaj dva zadetka), zanje štejeta le dve točki, šele nato pa bodo pogledovati proti razpletu zadnje tekme v Granollersu. "Že pred turnirjem smo vedeli, da nobena tekma ne bo lahka. Morda se je v javnosti ustvaril vtis, da je skupina lahka, a še zdaleč ni tako. Tako reprezentanca Španije kot tudi Brazilije in Bahrajna so bile udeleženke zadnjih olimpijskih iger. Zadnji sta tudi v vrhu kontinentalnih tekmovanj. Lahkih tekem torej ni," je pred srečanjem poudaril selektor Uroš Zorman. Njegovi izbranci so uvodni dan v zadnjih sekundah izvlekli zmago nad Brazilci (27:26), manj kot 24 ur kasneje pa morali priznati premoč Špancem (22:32).

"Nikoli ne gre vse zlahka, gladko. Čeprav si tega ne želimo, smo vedeli, da nas bo doletel tudi tak dan, kot je bil petkov. Na turnir smo prišli z jasno nalogo, premagati Brazilijo in Bahrajn, tudi s Španijo pa poskusiti doseči čim boljši rezultat. Proti tej se nam je vse podrlo, a tu zdaj ne moremo nič. Treba se je zbrati. Na tekmi z Bahrajnčani enostavno moramo zmagati, šele nato se bomo ozirali na tekmo med Španijo in Brazilijo ter upali na pozitiven razplet," je še dodal Zorman. "Na nedeljski tekmi bomo skušali odigrati čvrsto v obrambi ter biti v napadu raznovrstni in z več ritma. Nima smisla, da po zadnji tekmi delamo dramo in si zdaj izmišljamo toplo vodo. Še vedno sem prepričan, da smo sposobni igrati na višji ravni. Ni drugega kot tudi z Bahrajnom iti na zmago in jo tudi osvojiti," je še dodal Zorman, ki bi v primeru ugodnega razpleta Slovenijo popeljal na četrte olimpijske igre v zgodovini.

Se bodo Slovenci na koncu veselili? Foto: Reuters

Bahrajn pretil Braziliji

Bahrajn je uvodni dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja prepričljivo klonil proti Španiji, dan za tem pa po vodstvu s 14:11 iz prvega polčasa na koncu za gol moral priznati premoč Braziliji (24:25). Na zadnjem azijskem prvenstvu je zasedel tretje mesto, a se je na turnir podal v nekoliko spremenjeni zasedbi, saj so nekateri reprezentanti na zadnjem prvenstvu napadli sodnika oziroma je izbruhnil velik pretep. Petim standardnim članom reprezentance je Mednarodno razsodišče za šport začasno zamrznilo suspenze zaradi napada na sodnika in so tako pred tekmo z Brazilijo dobili pomembno okrepitev.

Kljub vsem težavam so se na turnirju pokazali za trdožive nasprotnike. "Bahrajnčani morda v primerjavi z Brazilci niso tako uspešni strelci z razdalje, igrajo pa precej na moč, s samostojnimi akcijami. Nikakor jih ne smemo podcenjevati. Verjamem, da bomo zbrali moči, ki jih še imamo. Osredotočeni moramo biti na našo igro in upam, da nam to prinese dve točki," je poudaril Domen Novak, ki je na prvi tekmi z Brazilci dosegel odločilni gol za slovensko zmago.

"Verjamem, da bomo zbrali moči, ki jih še imamo," je prepričan Domen Novak. Foto: Reuters

Medtem Španci po dveh visokih zmagah na turnirju še niso uradno uvrščeni na olimpijske igre, a hkrati ob tem nimajo več pravega rezultatskega motiva. Za potrditev olimpijskega nastopa ne smejo izgubiti z več kot 19 goli razlike. Ob tem sicer poudarjajo, da nikakor ne želijo razočarati domačih navijačev. "Če bi bil v slovenskih čevljih, bi zaupal v Španijo, saj smo profesionalci in si želimo zmagati na vsaki tekmi. Nikakor ne bomo preračunljivi, saj se ti tovrstno početje lahko zgolj maščuje. Če nas Brazilci tu premagajo, bodo lahko dobili zalet na olimpijskih igrah proti nam in nas še tam premagali," je za STA dejal glavni mož petkove zmage, španski vratar Gonzalo Perez de Vargas.

