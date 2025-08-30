Velenjski rokometaši prvo tekmo izgubili za dva gola

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi uvodnega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v evropsko ligo doma izgubili proti švicarski ekipi Kriens-Luzern s 25:27 (8:12).

Slovenski podprvaki iz Velenja, ki so pred začetkom sezone pošteno prevetrili svoje vrste, so pričakovano izgubili proti favoriziranem tekmecem iz Švice, a so drago prodali svojo kožo. Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so se papirnatim favoritom - proračun švicarskega kluba je vsak trikrat višji od velenjskega - zoperstavili po svojih najboljših močeh. V končnici dvoboja so jim močno zadihali za ovratnik in se jim približali na gol zaostanka (21:22), za ugodnejši izid pa jim je zmanjkalo časa, tudi malce zbranosti, saj so med tekmo zastreljali kar pet sedemmetrovk.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tarik Velić z desetimi in Amir Bašić s petimi goli.

Povratna tekma bo šestega septembra v Švici.

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo nastopil tudi slovenski prvak LL Grosist Slovan. V skupinskem delu ga čaka španski Granollers ter zmagovalca dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira in romunsko-islandskega Minaur Baia Mare - Stjarnan. V evropskem pokalu bosta slovenske barve zastopala Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje.