STA

Sobota,
30. 8. 2025,
19.50

Gorenje velenje

Sobota, 30. 8. 2025, 19.50

1 ura, 26 minut

Kvalifikacije za evropsko ligo v rokometu, 1. krog

Velenjski rokometaši prvo tekmo izgubili za dva gola

STA

Gorenje Velenje | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi uvodnega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v evropsko ligo doma izgubili proti švicarski ekipi Kriens-Luzern s 25:27 (8:12).

Slovenski podprvaki iz Velenja, ki so pred začetkom sezone pošteno prevetrili svoje vrste, so pričakovano izgubili proti favoriziranem tekmecem iz Švice, a so drago prodali svojo kožo. Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so se papirnatim favoritom - proračun švicarskega kluba je vsak trikrat višji od velenjskega - zoperstavili po svojih najboljših močeh. V končnici dvoboja so jim močno zadihali za ovratnik in se jim približali na gol zaostanka (21:22), za ugodnejši izid pa jim je zmanjkalo časa, tudi malce zbranosti, saj so med tekmo zastreljali kar pet sedemmetrovk.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tarik Velić z desetimi in Amir Bašić s petimi goli.

Povratna tekma bo šestega septembra v Švici.

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo nastopil tudi slovenski prvak LL Grosist Slovan. V skupinskem delu ga čaka španski Granollers ter zmagovalca dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira in romunsko-islandskega Minaur Baia Mare - Stjarnan. V evropskem pokalu bosta slovenske barve zastopala Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje.
Gorenje velenje
