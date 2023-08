V novo sezono z novimi obrazi in najvišjimi cilji

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v spremenjeni zasedbi vstopajo v sezono 2023/24. V mestu grofov je kar devet novincev, njihov primaren cilj pa je naslov državnih prvakov. Dolgoletni in glavni pokrovitelj Pivovarna Laško Union je podaljšal sodelovanje do leta 2028, proračun kluba pa bo znašal okoli 1,7 milijona evrov.

"Za klub je izjemno priznanje, da je tako pomembno podjetje, Pivovarna Laško Union, prepoznalo vrednote kluba in naše rezultate v minulih letih ter delo z mladimi. Nova pogodba z našimi dolgoletnim partnerjem nam daje stabilnost v srednjeročnem obdobju, klub se bo lahko še naprej nemoteno razvijal in šel po svoji začrtani poti," je po podpisu novega petletnega sodelovanja z glavnim pokroviteljem - zastopala ga je direktorica za marketing Pivovarne Laško Union Daphne Stavropoulou - dejal predsednik celjskega kluba Gregor Planteu.

Športni direktor kluba Miroslav Benicky je na današnji predstavitvi ekipe pred novo sezono dejal, da je proračun v primerjavi z minulo sezono za pet do deset odstotkov nižji.

"Pred začetkom nove sezone je v našem klubu kar veliko novic, najbolj pomembna pa je vsekakor podaljšanje pogodbe z našim dolgoletnim pokroviteljem do leta 2028. Celje ima vedno najvišje cilje, se pa v vodstvu kluba zavedamo, da je članska ekipa v primerjavi z minulo doživela velike spremembe. A gre za ekipo, ki ima veliko elana in želje po dokazovanju, je pa zelo mlada in neizkušena in potrebuje še nekaj časa, da se spozna in dozori. Menim, da smo na pravi poti, pred nami pa je izjemno zahtevna sezona," je dejal Benicky.

Mlada in neizkušena ekipa proti evropskim velikanom

"Za nami je šesttedensko pripravljalno obdobju za novo sezono, ki se bo uradno pričela v soboto na tekmi slovenskega superpokala v Ormožu. Vemo, da nas čaka zahtevna in naporna sezona, v Celju imamo znova ligo prvakov, kar smo si vsi želeli," je uvodoma dejal srbski trener na klopi Celja Alem Toskić.

"Ekipa je mlada in neizkušena, a tako zasedbo smo sami izbrali in za njo stoji vodstvo in stroka kluba. V skupinskem delu lige prvakov nas čakajo izjemno močni in kakovostni tekmeci, upam in verjamem, da bo ekipa po vsaki tekmi z velikani evropskega rokometa rasla in se postopno kalila za naslov državnega prvaka," je med drugim na današnjem medijskem dogodku v klubskih prostorih dvorane Zlatorog dejal Toskić.

Tekmeci celjske ekipe v skupinskem delu lige prvakov so sama imenitna imena, kot so španska Barcelona, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, francoski Montpellier, poljska Wisla Plock, danski GOG Gudme in portugalski Porto.

Celjsko zasedbo po tekmi superpokala konec tega tedna v Prlekiji uvodna tekma lige NLB čaka 9. septembra, ko bo v Zlatorogu gostila enega najmočnejših domačih tekmecev iz Trebnjega, le pet dni kasneje pa je pred njo že prva tekma v skupinskem delu tekmovanja proti GOG Gudmeju na Danskem.

