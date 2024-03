V Francijo z jasnim ciljem: popraviti slab vtis iz Velenja

Slovenke v skupini 4 trenutno s štirimi točkami zasedajo drugo mesto. Jeseni so zanesljivo ugnale Latvijke in Italijanke, edini poraz na dosedanjih treh tekmah pa doživele minuli četrtek, ko so jih v Velenju premagale olimpijske in svetovne prvakinje Francozinje, ki v kvalifikacijah še ne poznajo poraza.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo konec leta gostile Avstrija, Madžarska in Švica, bosta napredovali najboljši dve reprezentanci skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Slovenke v preostanku kvalifikacij aprila čaka še gostovanje v Latviji in tekma z Italijankami na Kodeljevem.

V Franciji imajo Slovenke jasen cilj, da popravijo slab vtis z drugih 30 minut tekme v Velenju.

Tamara Mavsar: Upam, da v Franciji odigramo dva dobra polčasa. Foto: www.alesfevzer.com

"Vemo, kaj moramo popraviti"

"Vse se dobro zavedamo, da si takšnega polčasa in takšne končne razlike ne bi smele privoščiti, čeprav so nam nasproti stale svetovne in olimpijske prvakinje. Stvari smo analizirali. V Velenju smo imeli precej rezerv pri agresivnosti na obeh straneh igrišča. V napadu morda na trenutke nismo bile tako nevarne za doseganje zadetkov kot v prvem polčasu, zgrešile smo tudi preveč neoviranih strelov. Vemo, kaj moramo popraviti. Upam, da v Franciji odigramo dva dobra polčasa," je pred povratno tekmo dejala Tamara Mavsar.

Dragan Adžić: Verjamem, da se lahko vrnemo v prvi polčas tekme v Velenju, ko smo glede na tekmice igrali zelo dobro. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem pa črnogorski trener na slovenski klopi Dragan Adžić ostaja optimističen. "Verjamem, da lahko nadaljujemo oziroma se vrnemo v prvi polčas tekme v Velenju, ko smo glede na tekmice igrali zelo dobro. Upoštevali smo dogovore, imeli potrebno moč in osredotočenost. Na tem bomo gradili igro pred povratno tekmo in tudi pred olimpijskim kvalifikacijskim turnirjem," je med drugim dejal Adžić.

Ta je danes zjutraj na pot v Francijo odpeljal 18 igralk, 16 jih bo lahko nastopilo na tekmi. Ob postavi Slovenije iz prve tekme v Velenju sta z ekipo odpotovali tudi Erin Novak in Nena Černigoj.

