Uroš Bregar izbral kandidatke za Islandijo

Slovenska reprezentanca je na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za decembrsko prvenstvo v Franciji zabeležila poraz proti Danski v gosteh ter remi proti Češki na domačem terenu, tokrat pa se bo dvakrat pomerila proti Islandiji, ki je na lestvici skupine 5 brez točk. Na turnir stare celine se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine ter najboljša tretjeuvrščena ekipa.

Na Bregarjevem reprezentančnem seznamu je 20 igralk. V izbrano vrsto se po poškodbi vrača Lea Krajnc, priložnost za dokazovanje pa bosta dobili tudi Karmen Korenič ter Katarina Regner, ki v dresu Slovenije še nista igrali.

Na Bregarjevem seznamu so naslednje igralke:

Vratarki: Karmen Korenič (Thun), Edita Amon (Zelene doline) in Amra Pandžić (Krim Mercator);



Krilne igralke: Ines Amon, Alja Koren (obe Krim Mercator) in Katarina Regner (Z'dežele);



Zunanje igralke: Ana Abina, Tjaša Stanko, Nina Zulić (vse Krim Mercator), Teja Ferfolja (Roman), Ana Gros (Metz), Pia Hren, Janja Rebolj (obe Zagorje), Lara Hrnčič (Z'dežele), Lea Krajnc (brez kluba), Dominika Mrmolja (Krka) in Tjaša Rudman (Mlinotest Ajdovščina);



Krožne napadalke: Aneja Beganović (Krim Mercator), Lina Krhlikar (Göppingen) in Nataša Ljepoja (Zagorje).