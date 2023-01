Umrl je Franc Plaskan, nekdanji predsednik RK Gorenje Velenje in RZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz velenjskega rokometnega kluba Gorenje so sporočili, da je umrl Franc Plaskan.

Med letoma 1968 in 2003 je bil predsednik ekipe iz Šaleške doline in je med najbolj zaslužnimi, da se je v delo kluba vključilo podjetje gospodinjskih aparatov in bele tehnike Gorenje.

Plaskan je bil med letoma 1985 in 1987 tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Z veliko žalostjo smo sprejeli vest, da nas je zapustil Franc Plaskan. Velik prijatelj rokometa je bil dolga leta predsednik RK @GorenjeVelenje, med letoma 1985 in 1987 pa kot predsednik vodil tudi Rokometno zvezo Slovenije.⚫



Vsem bližnjim izrekamo iskreno sožalje! pic.twitter.com/9qPTve20Ke — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 20, 2023

