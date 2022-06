V taboru Krimovk so opravili analizo pravkar končane sezone, v kateri so osvojili naslov državnih in pokalnih prvakinj, v ligi prvakinj pa prišli med najboljših osem ekip. Zdaj so se osredotočili na spremembe v strokovnem štabu.

Trenersko mesto bo v sezoni 2022/23 prevzel Dragan Adžić. "Zadovoljen sem, da sem v barvah Krima Mercatorja. V preteklosti sem se od ljubljanske zasedbe učil, zdaj pa bom prevzel mesto glavnega trenerja. Čas je, da dam vse od sebe. Srečen sem, da sem tukaj z izjemno strokovno ekipo in privilegij je, da sem že delal z večino rokometašic. Verjamem, da z njihovo kakovostjo lahko dosežemo visoko raven igre," je dejal bodoči trener.

N Dragan Adžić Foto: Vid Ponikvar jegov pomočnik bo Jure Šterbucl, ki se v klub vrača po letu 2016, v klub pa se po 12 letih vrača še vratarska legenda Rolando Pušnik, ki bo zasedel mesto trenerja vratark, del ekipe pa ostajajo kondicijski trener Marko Felja, glavni fizioterapevt Aldin Muharemović in videoanalitik Matjaž Drolc.

Krimovke se bodo zbrale čez mesec dni, med 15. in 25. junijem jih v Kranjski Gori čakajo priprave. Novo sezono bodo začele drugi konec tedna v septembru, ko bo na sporedu tekma prvega kroga lige prvakinj.