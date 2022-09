Trebanjski levi naskakujejo drugi krog v evropski ligi

Izbranci Uroša Zormana so na prvi tekmi prikazali številne obraze. V prvem polčasu so imeli vse vajeti igre v svojih rokah in si priigrali že devet golov prednosti (18:9), a so v drugi polovici tekme močno popustili. Padla jim je tudi zbranost, zastreljali so tudi tri od štirih sedemmetrovk, kar so gostitelji izkoristili in uprizorili prvovrsten preobrat, na koncu pa si priigrali aktiven izid.

Primarna naloga trebanjskih levov na sobotnem povratnem dvoboju pred domačimi gledalci proti trdoživim in nepopustljivim Švedom bo obdržati zbranost skozi celotno tekmo ter preprečiti silovita nihanja v svoji igri.

Uroš Zorman upa tudi na podporo domačih navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na prvi tekmi v Kristianstadu smo sredi drugega polčasa padli v 10-minutno krizo, gostitelji pa so izkoristili zadrego mojih varovancev. Pred nami je povratna tekma pred našimi privrženci, na njej se bomo borili do zadnjega diha in naredili vse, da se prebijemo v naslednji krog," je po današnjem dopoldanskem treningu dejal Zorman.

Trebanjska ekipa je edina slovenska v evropski ligi, po moči drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo nastopili v skupinskem delu lige prvakov, velenjskega Gorenja, Slovenj Gradca in Rika Ribnice pa v evropskem pokalu.