Trebanjci končali evropsko pot

Rokometaši trebanjskega Trima so končali nastope v evropski ligi. Po neodločenem izidu na prvi tekmi pred tednom na Švedskem, ko je bilo 33:33, so na današnji povratni tekmi uvodnega kroga v Trebnjem proti Kristianstadu izgubili z 31:36 (15:21).

V minulih dveh sezonah drugouvrščena ekipa na slovenskih tleh se je poslovila od Evrope. Po remiju na prvem dvoboju v Skandinaviji na današnjem povratnem dvoboju ni bila kos skandinavskemu moštvu.

Trebanjska zasedba je bila edina slovenska predstavnica v evropski ligi, po moči drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo nastopili v skupinskem delu lige prvakov, velenjskega Gorenja, Slovenj Gradca in Rika Ribnice pa v evropskem pokalu.

Švedska zasedba je temelje za zmago postavila v drugi polovici prvega polčasa, ko si je z enostavnimi akcijami priigrala šest golov prednosti. Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so zaostanek šestih golov (8:14) v končnici prvega dela več kot prepolovili (12:14), a nato znova popustili in na veliki odmor odšli z zaostankom 15:21.

V drugem polčasu so s trudili po svojih najboljših močeh, a Skandinavci so v pravih trenutkih dosegali gole in v kali zatrle vse poskuse Dolenjcev, da pridejo do preobrata.

V trebanjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Staš Slatinek-Jovičič s sedmimi goli, Marko Kotar in Filip Glavaš sta dosegla po pet zadetkov.