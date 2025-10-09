Moško rokometno reprezentanco do 20 let bo v prihodnje vodil 52-letni Tomaž Ocvirk. Na tem položaju je nasledil Klemna Luzarja, ki je svoje delo v reprezentanci končal po prevzemu članske ekipe Celja Pivovarne Laško, je v sporočilu za javnost zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Ocvirk trenutno deluje v knežjem mestu, kjer vodi ekipo do 20 let. S celjskim klubom je povezan že vrsto let - najprej kot igralec, nato kot trener različnih selekcij in član strokovnega štaba članske ekipe, ki jo je kot glavni trener popeljal do številnih lovorik. V domači klub se je vrnil pred začetkom te sezone, potem ko je v zadnjih letih deloval kot trener na mednarodni ravni v Kuvajtu in Savdski Arabiji.

Reprezentanco do 20 let julija prihodnje leto v Romuniji čaka nastop na evropskem prvenstvu. Prvi ciklus priprav jo čaka že oktobra, ko se bo v okviru reprezentančnega tedna najprej zbrala na treningih v Ormožu, nato pa odpotovala v Brno, kjer bo odigrala dve pripravljalni tekmi s češkimi vrstniki.

Ocvirk je bil na selektorski položaj imenovan do konca poletja 2028.

