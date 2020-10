Sum okužbe prestavil žreb

V tem žrebu bodo sodelovali tudi rokometaši trebanjskega Trima. Dolenjska ekipa, ki je od letos vodi Uroš Zorman, je v prvem krogu izločila portugalski Belenenses, v drugem pa madžarski Balatonfüred.

Evropska zveza jo je pred žrebom uvrstila v šesti boben, v njej so tudi Metalurg Skopje, Kristianstad in CSKA Moskva.

V prvem bobnu so Ademar Leon, Nimes, Magdeburg in Tatabanya, v drugem Wisla Plock, Dinamo Bukarešta, Kadetten Schaffhausen in Alingsas, v tretjem Eurofarm Pelister, Čehovski medvedi, Tatran Prešov in Bešiktaš, v četrtem Toulouse, Montpellier, Füchse Berlin in Rhein-Neckar Löwen, v petem pa Fivers, Nexe Našice, GOG Gudme in Sporting Lizbona.

Tekme skupinskega dela bodo na sporedu med 20. oktobrom in 2. marcem prihodnje leto.

