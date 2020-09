Trebanjci po novi zmagi v skupinski del evropske lige

Rokometaši trebanjskega Trima so se uvrstili v skupinski del evropske lige, potem ko so na današnji tekmi v Novem mestu premagali madžarski Balatonfüred s 23:22 (13:10). Njihovi tekmeci v skupinskem del bodo znani po žrebu, ki bo v četrtek, 1. oktobra, na Dunaju.

Trebanjci so dobili bitko za skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Po pravi drami so v dolenjski prestolnici na kolena spravili tekmece z Blatnega jezera ter dosegli svoj največji uspeh na mednarodnem prizorišču. Po odločitvi Evropske rokometne zveze (EHF) je o napredovanju v skupinski del odločala le ena tekma, načrtovana prva tekma v Balatonfüredu je bila odpovedana zaradi okužbe s koronavirusom v madžarski ekipi.

Tekma se je začela po okusu domačih rokometašev, slovaška sodnika sta namreč že v prvi minuti zaradi namernega strela v glavo vratarja izključila enega od najpomembnejših igralcev gostujoče ekipe Balazsa Szöllosija.

Do 18. minute je bila tekma povsem odprta (6:6), nato pa sta Anže Dobovičnik in Gregor Potočnik soigralce popeljala do prve prednosti dveh golov (8:6) in gostujočo klop prisilila v prvo minuto odmora. Ta je začasno zaustavila nalet domačih rokometašev, Madžari so se jim približali na gol zaostanka (9:8).

Nato so na novomeškem parketu znova zagospodarili izbranci Uroša Zormana in si v 25. minuti priigrali štiri gole prednosti (12:8), na veliki odmor pa so se odpravili s prednostjo treh golov (13:10).

Trebanjci so slavili z golom razlike. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Na začetku drugega polčasa popustili

Dolenjci so medlo odprli drugo polovico tekme. V njihovi igri je kapljalo in curljalo na vse strani, kar so gosti izkoristili in se v 36. minuti približali na gol zaostanka (13:14), štiri minute pozneje pa so jih tudi ujeli in izenačili na 15:15.

Zormanovi varovanci so po kratkotrajni zadregi vendarle strnili svoje vrste, v vseh smereh igre so zaigrali veliko bolje in v 46. minuti znova ušli na dva gola (18:16). A veselje v domačem taboru je bilo kratkotrajno, tri minute pozneje je Balatonfüred izenačil na 18:18, v 51. minuti pa je trebanjska zasedba prvič na dvoboju tekmecu gledala v hrbet (18:19).

V živčni in napeti končnici so se Trebanjcem velikokrat zatresle roke, živce jim je paral tudi izjemno razpoloženi madžarski vratar Arian Ando. Ne glede na to pa so v prelomnih trenutkih zaigrali preudarno in zrelo, odločilni gol je v začetku zadnje minute po sedemmetrovki dosegel Gal Cirar, s petimi goli tudi najučinkovitejši igralec Trebanjcev, ter svoje soigralce popeljal v skupinski del evropske lige.

Po zmagi je bil z dosežkom svojih varovancev zadovoljen trebanjski trener. "Čestitam svojim varovancem za izjemno zmago. Uvrstitev v skupinski del evropske lige je eden izmed večjih uspehov v zgodovini kluba. Ekipa je z vsem strokovnim štabom pokazala izjemen značaj, se borila do zadnje sekunde, a tukaj ne bomo obstali. Še naprej se bomo borili do konca in poskušali zadržati zmagovalno mentaliteto," je bil po velikem dosežku vesel Zorman.

Trimo Trebnje : Balatonfüred 23:22 (13:10)



Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodnika: Budzak in Zahradnik (oba Slovaška).



Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič, Grojzdek 1, Dobovičnik 3, Cingesar 1, Hamidović 4, Kotar 3, Kamnikar, Potočnik 2, Kmet, Udovič 1, Grbič 2, Cirar 5, Florjančič.



Balatonfüred: Bösz, Ando, Kemeny 6, Varga 3, Boka 2, Szöllosi, Kohegyi, Denes, Rodriguez 2, Šinkel 2, Ag, Malinović 6, Szücs, Brandt, Draskovics 1, Hatar.



Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Balatonfüred 3 (3)



Izključitve: Trimo Trebnje 6, Balatonfüred 18 minut.

Rdeča kartona: Szöllosi (1.), Szücs (57.).

Preberite še: