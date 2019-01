Španci razbili Makedonijo, Hrvati Bahrain, Švedi stežka prek Katarja

Francozi, točko proti Nemčiji jim je v zadnji sekundi priboril Timothey N'Guessan, ostajajo prvi, Nemci so na drugem zbrali točko manj, saj so remizirali z Rusijo, ki je priznala premoč Brazilcem.

Zadnji gol Francije:

V skupini C je Savdska Arabija Borisa Deniča izgubila še četrto srečanje. Z 20:24 so izgubili proti Tuniziji.

Sistem tekmovanja

Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D, druge ekipe pa bodo svoje nastope nadaljevale v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.