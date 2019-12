Slovenke za biti ali ne biti proti Srbiji #prenos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske rokometašice na Japonskem pravkar igrajo odločilno tekmo za preboj v glavni del svetovnega prvenstva. Varovanke Uroša Bregarja se merijo s Srbkinjami, do napredovanja pa jih vodi le zmaga. Obe reprezentanci sta namreč po štirih odigranih tekmah pri dveh zmagah in dveh porazih, zato bo odločila medsebojna tekma. V skupini A sta si napredovanje že zagotovili Nizozemska in Norveška.