Slovenke v težek boj za prvo mesto

Slovenska ženska rokometna reprezentanca si je po zmagah nad Islandijo in Angolo že zagotovila nastop v drugem delu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem. Danes jo ob 21. uri v Stavangerju čaka še zadnja tekma v skupinskem delu tekmovanja, pomerila se bo z izjemno močno Francijo.

Slovenske rokometašice so na velikih tekmovanjih znale presenetiti dvakratne svetovne in zadnje olimpijske prvakinje iz Francije. Nazadnje pred šestimi leti na SP v Nemčiji, ko so v Trierju zmagale s 24:23.

Zadnje tri medsebojne tekme so se končale z zanesljivimi zmagami Francije. Na SP v Španiji 2021 je Slovenija izgubila z 18:29, enaki usodi je doživela na evropskih prvenstvih v Franciji 2018 in na Danskem 2020, ko je klonila z 21:30 in 17:27.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića bodo v drugi del tekmovanja zagotovo prenesle dve točki, v primeru neodločenega izida proti Francozinjam tri, v primeru zmage pa kar štiri točke. V tem primeru bi se močno približale uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Slovenijo v drugem delu tekmovanja med 6. in 10. decembrom v Trondheimu čakajo tekme proti Norveški, Južni Koreji in Avstriji.

V skupini C se je že končal skupinski del, Norveška v drugi del prenaša štiri, Avstrija dve, Južna Koreja pa nobene točke.

