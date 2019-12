Brazilke odščipnile točko neprepričljivim svetovnim prvakinjam

Z remijem med Brazilijo in Francijo, ki je včeraj morala priznati premoč še Južni Koreji, se je danes začel drugi dan svetovnega prvenstva v rokometu za ženske, na katerem danes nastopajo reprezentance v skupinah B in C. Črnogorke so bile zanesljivo boljše od Kazahstank, Španke pa čaka obračun z Madžarkami. Slovenske rokometašice, ki so včeraj vknjižile veliko zmago nad Nizozemsko, imajo danes prost dan, jutri pa jih čaka nova velika preizkušnja proti Norvežankam.