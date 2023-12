Nov pomemben boj za Slovenke

Slovenske rokometašice so v skupini D na SP premagale Islandijo (30:24) in Angolo (30:24), v ponedeljek pa za konec prvega dela tekmovanja v Stavangerju izgubile proti Franciji (27:31).

S tem so v drugi del tekmovanja odnesle dve točki, Francija pa štiri. V skupini II se bodo pomerile proti Južni Koreji, Norveški in Avstriji, ki so v skupini C prav tako nastopale v Stavangerju. Norvežanke so v drugi del odnesle štiri točke, Avstrijke dve, Korejke pa bodo tako kot Angolke drugi del začele brez točk.

Preostali današnji tekmi sta Francija - Avstrija (18.00) in Norveška - Angola (20.30).

Po dvoboju z Južno Korejo se bodo varovanke črnogorskega stratega na slovenski klopi v petek pomerile proti Norvežankam (20.30), v nedeljo pa še proti Avstrijkam (18.00).

V četrtfinale bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine II, za preostale pa bo svetovnega prvenstva konec.

SP v rokometu (Ž), 8. dan:

Sreda, 6. december:

Lestvice:

Preberite še: