Zdaj gre zares: oslabljene Slovenke pripravljene na uvod

Če bo Slovenija skupinski del končala od prvega do tretjega mesta, jo nato v drugem delu tekmovanja v Trondheimu čakajo tri najboljše reprezentance iz skupine C, kjer igrajo Norveška, Južna Koreja, Avstrija in Grenlandija. V primeru četrtega mesta v skupini D bo nastopila v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

Slovenske rokometašice so na Norveško pripotovale zdesetkane. V primerjavi z lanskim domačim evropskim prvenstvom manjkajo Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Tija Gomilar Zickero in Branka Zec, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop prve zvezdnice Ane Gros, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice že slab mesec zunaj tekmovalnega pogona.

Primaren cilj slovenskih rokometašic je uvrstitev na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. "Komaj že čakamo začetek tekmovanja, zadnjega velikega pred olimpijskimi igrami v Parizu. Verjamem, da dekleta že nestrpno čakajo, da stečejo na igrišče, saj med pripravami nismo igrali tekem. Pričakujem, da bomo proti Islandiji dobro pripravljeni, skozi prvenstvo nato dvigali raven svoje igre iz tekme v tekmo, na koncu pa dosegli zastavljeni cilj - uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre," je pred začetkom tekmovanja dejal selektor Dragan Adžić.

SP v rokometu (Ž), 2. dan:

Četrtek, 30. november:

Lestvice: