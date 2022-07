Norvežanke do svetovnega naslova v Celju

SP v rokometu za ženske do 20 let

V Areni Zlatorog v Celju se je danes končalo svetovno prvenstvo v rokometu za ženske do 20 let. Prvo mesto je zasedla reprezentanca Norveške, ki je v finalu premagala Madžarsko z 31:29 (17:15).

Prvi polčas se je končal z vodstvom Norvežank. Tudi drugi polčas so začele s prevlado, a so v zadnji tretjini drugega polčasa Madžarke najprej izenačile na 26:26, nato pa prevzele vodstvo. Napetost se je vlekla do konca dvoboja, saj so rokometašice Norveške nato spet izenačile na 28:28, v zadnjih treh minutah pa obdržale majhno prednost.

Največ zadetkov za Norveško je dosegla Frida Brandbu Andersen (7). Med strelke so se vpisale še Sussane Liberg Amundsen (6), Johanne Halseth Nypan (2), Henriette Espetvedt Eggen (3), Kaja Rohne (2), Charlotte Koffeid Iversen (2), Maria Berglisen Gald (1), Celina Vatne (2) in Maja Furu Sateren (6).

Pri Madžarkah je bila najbolj učinkovita Blanka Kajdon, ki je zadela osemkrat. Poleg nje so se med strelke vpisale še Mira Vamos (2), Anna Kukely (3), Johanna Farkas (4), Petra Koronczai (1), Luca Farago (3), Borbala Ballai (1), Borbala Besszer (2) in Diana Ferenczy (5).

Nizozemke do brona, Slovenke 14.

Za tretje mesto so se pomerile rokometašice Nizozemske in Švedske. Nizozemke slavile z 31:20 (16:12). Največ golov za nizozemsko reprezentanco je zadela Catherina Molenaar (8), za Švedsko pa Clara Peterson Bergsten (5).

Reprezentanca Danske je v boju za peto mesto Angolo premagala s 23:21 (11:12), sedmo mesto pa so zasedle rokometašice Nemčije, ki so ugnale Švico z 29:27 (17:11).

Slovenija je prvenstvo končala na 14. mestu. V skupini F so Slovenke premagale reprezentanco Mehike (37:18) in reprezentanco Čila (29:13) ter izgubile proti Nemkam (21:27), v glavnem delu so izgubile še proti Angoli (21:25) in Češki (23:26), v boju za razvrstitev od 13. do 16. mesta pa nato ugnale Tunizijo (28:25).