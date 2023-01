Derbi med Srbi in Nemci, Američani ne verjamejo v hrvaško presenečenje

Dan po visoki zmagi nad Poljsko imajo slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu prost dan. Tekme drugega kroga pa čakajo reprezentance v skupinah E, F, G in H. Hrvaška bo po visokem porazu z Egiptom lovila prvo zmago na prvenstvu, čaka jo obračun proti ZDA, ki so v prvem krogu dosegle svojo premierno zmago na velikih tekmovanjih. Branilka naslova Danska se bo pomerila z Bahrajnom, Srbe pa čaka težek obračun z Nemci.

Danes bo v ospredju zagotovo obračun Srbov, ki so v kvalifikacijah izločili Slovence, in Nemcev. Obe ekipi sta bili v prvem krogu uspešni, Srbija je bila boljša od Alžirije (36:27), Nemčija pa je ugnala Katar (31:27). "Najpomembnejše je, da so na tekmi proti Alžiriji vsi igralci dobili določeno minutažo in da so se vsi odzvali na svoje naloge. Nemčija ima igralce, ki so polni samozavesti, to bo težak boj, vendar smo pripravljeni in z dobro energijo pričakujemo tekmo. V videoanalizi smo se posvetili obrambi njihovih strelov in akcijam, ki smo jih videli proti Katarju, a tudi v pripravljalnih dvobojih z Islandijo," je pred tekmo dejal srbski selektor Toni Gerona.

A nevarnosti Srbov se zavedajo tudi Nemci. "Trenutno ima Srbija zelo dobro kombinacijo izkušenih in mladih igralcev. Prav tako imajo zelo dobro klop, tako da lahko naredijo spremembe, ne da bi izgubili standarde, ki so jih postavili. Že veliko, veliko let nisem videl boljše srbske reprezentance. Prepričan sem, da bomo morali igrati veliko bolje kot na prvi tekmi, če želimo zmagati," pa pred tekmo opozarja selektor Nemčije Alfred Gislason.

Hrvati z Američani

Popravni izpit pa bodo po visokem porazu proti Egiptu v prvem krogu (22:31) imeli Hrvati, ki jih čaka obračun z ZDA. "Vse ekipe na prvenstvu so kakovostne. Treba jih je spoštovati in dati vse od sebe, da na tej tekmi zmagamo," je o reprezentanci ZDA dejal hrvaški reprezentant Željko Musa. Selektor Hrvoje Horvat je dejal, da so Američani dobra ekipa, a trdi, da je ključ do uspeha v njegovih igralcih. "Ne smemo se ozirati nazaj, proti Egiptu, ali naprej, proti ZDA. Najprej se moramo sami spraviti v red. Nismo igrali, kot bi lahko, nismo igrali želene obrambe, bili potrpežljivi in ​​disciplinirani v napadu, zato je treba tam iskati rešitve in potem ne bo težav z nobenim nasprotnikom na prvenstvu," je prepričan Horvat.

Manj optimistični so v taboru ZDA. Ti so v prvem krogu z 28:27 ugnali Maroko in si zagotovili prvo zmago na velikih tekmovanjih. "Mislim, da lahko na tem prvenstvu spet zmagamo, a ne proti Hrvaški. Ta prva tekma proti Maroku je bila za nas zelo pomembna. Ne glede na to, kako dobro igramo, nikoli ne bomo premagali Hrvaške, to je nemogoče. Mogoče Egipt, če bomo zelo dobri," je po zmagi nad Maročani dejal ameriški selektor, Šved Robert Hedin, ki tako ne verjame v presenečenje.

