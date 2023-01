Slovenci za uvod v drugi del proti Iranu s slavljencem Vujovićem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši bodo danes v Krakovu začeli boje v glavnem delu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Iz Katovic so prenesli dve točki po zmagi nad Poljaki, v tukajšnji dvorani Tauron pa jih ob 15.30 najprej čakajo Iranci, te vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, ki ravno danes praznuje 62. rojstni dan.

SP v rokometu 2023, drugi del, 1. krog

Slovenski selektor Uroš Zorman je na svoj seznam naknadno uvrstil Mateja Gabra. Glavna naloga izkušenega krožnega napadalca bo okrepiti osrednjo slovensko obrambo že na prvem obračunu proti Irancem, še posebej pa na veliko usodnejših in pomembnejših tekmah proti Špancem in Črnogorcem.

Zorman o Vujoviću in Iranu:

V skupini I sta trenutno v najboljšem položaju Francija in Španija. Obe imata po štiri točke, Slovenija in Črna gora po dve, Poljska in Iran pa sta brez njih. Najboljši izbrani vrsti iz Krakova se bosta prebili v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku.

Slovenci so v prvem delu prvenstva ugnali Savdsko Arabijo in Poljsko, zatem so izgubili proti Franciji.

Lestvice:

Preberite še: