V živo: Hrvati imajo vse v svojih rokah

Izbrancem Lina Červara, ki je že napovedal slovo od selektorskega položaja, gresta pred današnjo odločilno tekmo na roko dva ključna dejavnika. Prvi je ta, da so si Danci, ki branijo naslov svetovnega prvaka iz leta 2019, že zagotovili prvo mesto v skupini in s tem napredovanje v četrtfinale, kar pomeni, da danes ne bodo na vsak način lovili zmage. Drugi je to, da se podobno kot v slovenskem taboru tudi igralci in strokovni štab Danske spopadajo s hudo trebušno virozo.

Katarci so poskrbeli, da Hrvati zdaj sami odločajo o svoji usodi. Foto: Reuters

Kmalu bi vse skupaj za Hrvate padlo v vodo že pred večerno tekmo, saj so Argentinci v dvoboju s Katarjem v prvem polčasu vodili že z 12:6, v drugem 19:15, a Katarci se niso predali in na koncu po preobratu gavče strli za zadetek s 26:25.

Četrtfinalni dvoboji: Španija - Norveška

Danska - Egipt

Francija - Madžarska

Švedska - Argentina/Hrvaška