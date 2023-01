Slovenska rokometna reprezentanca bo danes ob 15.30 v Tauron Areni v Krakovu začela ključno tekmo za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Zmaga nad Španci bi Slovencem na stežaj odprla vrata do četrtfinala v Gdansku, v primeru poraza pa bi se po nedeljski tekmi proti Črnogorcem poslovili od turnirja.

SP v rokometu 2023, drugi del, 2. krog:

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na dozdajšnjih štirih tekmah premagali Savdijce, Poljake in Irance ter doživeli poraz proti Francozom, medtem ko imajo Španci 100-odstotni izkupiček po tekmah proti Črnogorcem, Čilencem, Irancem in Poljakom.

Slovenski rokometaši imajo na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah izrazito slabo statistiko proti Špancem. Na 13 tekmah so dosegli le eno zmago in neodločen izid ter doživeli 11 porazov.

Poleg slovensko-španskega obračuna bosta danes še tekmi med Iranom in Francijo ob 18. uri ter med Poljsko in Črno goro ob 20.30. Po uvodnih tekmah v skupini I sta v vodstvu Španija in Francija s po šestimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Črna gora dve, Poljska in Iran pa sta brez njih.

Lestvica:

Preberite še: