Slovenski selektor poskrbel za veliko presenečenje

Šved srbskih korenin Ljubomir Vranješ bo januarja s slovensko izbrano vrsto najprej igral dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu, nakar ga čaka še nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Selektor slovenske reprezentance je delo v slovenskem taboru ves čas usklajeval z vodenjem švedskega Kristianstada, zdaj pa je tam dal odpoved.

"Ljubo je stopil v stik z upravnim odborom kluba in povedal, da je morda bolje, da svoje mesto prepusti komu drugemu," so zapisali v švedskih medijih. Kristianstad je Vranješevo željo sprejel, tako da 47-letni rokometni strokovnjak ni več trener švedskega kluba in se bo osredotočil le na delo s slovensko izbrano vrsto.

Vranješ je v preteklosti med drugim vodil tudi Flensburg, s katerim je osvojil ligo prvakov, sedel je tudi na trenerskih stolčkih Srbije, Veszprema in madžarske reprezentance.