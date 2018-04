Slovenski rokometaši so se izognili elitni sedmerici

Žreb kvalifikacijski skupin za EP 2020

V njem so poleg Slovenije še Francija, Hrvaška, Nemčija, Danska, Belorusija, Madžarska in Makedonija. Možne tekmice Slovenije iz drugega jakostnega bobna so Rusija, Češka, Poljska, Islandija, Srbija, Črna gora ter BiH, Nizozemska in Portugalska (eno od slednjih treh reprezentanc bo EHF pred samim žrebom uvrstila v tretji jakostni boben), iz tretjega bobna Latvija, Litva, Švica, Slovaška, Ukrajina, Izrael in Turčija, iz četrtega bobna pa Finska, Belgija, Estonija, Grčija, Romunija, Italija, Kosovo in Ferski otoki.

Norveška, Švedska, Avstrija in Španija že na Euru

Na evropsko prvenstvo 2020 se je poleg treh gostiteljev evropskega prvenstva neposredno uvrstila tudi Španija, ki je zmagala na letošnjem sklepnem turnirju na Hrvaškem. Na EP se bodo prebile tudi po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Evropski prvakinji Španiji ne bo potrebno igrati v kvalifikacijah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Evropska rokometna zveza (EHF) je že pred žrebom sporočila, da Srbija in Kosovo zaradi napetih političnih odnosov ne bosta nastopili v isti kvalifikacijski skupini.

Tekmi prvega in drugega kvalifikacijskega kroga bosta na sporedu med 24. in 28. oktobrom 2018, tretjega in četrtega med 10. in 14. aprilom 2019, petega in šestega pa med 12. in 16. junijem 2019.