Slovenski prvaki znova med elito

Po letu dni premora se Rokometni klub Celje Pivovarna Laško vrača med elito najboljših evropskih klubov, kjer bo nastopal še sedemindvajsetič v svoji zgodovini, so sporočili iz tabora slovenskih prvakov. Celjani so sicer aktualni državni prvaki, a Slovenija nima zagotovljenega mesta v ligi prvakov. O tem, da bo celjski klub vendarle nastopal v njej, je danes odločila krovna evropska zveza EHF.

Celjani so si z naslovom državnih prvakov sicer samodejno zagotovili mesto v evropski ligi EHF, saj Slovenija nima zagotovljenega mesta v ligi prvakov. V to se je neposredno uvrstilo devet klubov (GOG, Barça, Paris Saint-Germain Handball, SC Magdeburg, THW Kiel, Pick Szeged, Lomza Vive Kielce, FC Porto, CS Dinamo Bukarešta), moralo bi jih biti deset, a je EHF zaradi finančnih dolgov iz tekmovanja izključila makedonski Vardar.

Tako se je za sedem prostih mest potegovalo trinajst klubov (Aalborg Håndbold, Fraikin BM Granollers, HBC Nantes, Telekom Veszprém HC, Orlen Wisla Plock, Sporting CP, CS Minaur Baia Mare ter prvaki držav, ki nimajo mesta v ligi prvakov, HC PPD Zagreb, Elverum Handball, RK Celje Pivovarna Laško, Kadetten Schaffhausen, Ystads IF HF in HC Motor). EHF je izmed teh trinajstih potrdila še preostalih sedem udeležencev tekmovanja, ki jih je izbrala na podlagi kriterijev (pretekli nastopi, prizorišče, število gledalcev - tega letos zaradi covida niso upoštevali -, TV, marketing in medijska izhodišča).

"To je nagrada za lansko sezono in klub, kot je naš, si zasluži igrati v tem tekmovanju," pravi Toskić. Foto: Slavko Kolar

Toskić: Za to ekipo bo to velika preizkušnja

RK Celje Pivovarna Laško bo v sezoni 2022/23 še sedemindvajsetič nastopil med najboljšimi klubi in tako še naprej ostaja eden izmed klubov z največ nastopi v tem tekmovanju. "Vsekakor smo vsi v klubu veseli, da smo dobili povabilo v ligo prvakov. To je nagrada za lansko sezono in klub, kot je naš, si zasluži igrati v tem tekmovanju. Veselimo se polnega Zlatoroga, evforije in preostalih stvari. Igrali bomo proti zelo močnim ekipam, tega se zavedamo, a dali bomo vse od sebe in se vsakemu postavili po robu. Po vsaki tekmi moramo imeti dvignjene glave in vedeti, da smo dali vse. Za to ekipo bo to velika preizkušnja, mladi smo, nekateri bodo to tekmovanje okusili prvič, a prepričan sem, da bodo vsi dali vse od sebe. Igranje lige prvakov je čast, nagrada, bomo pa morali biti seveda zelo pozorni na državno prvenstvo, ki je imperativ. Še enkrat, veselimo se, komaj čakamo žreb, da vidimo, kdo pride v Zlatorog. Prepričan sem, da bomo imeli močno podporo vseh ljubiteljev slovenskega rokometa. Upam, da bo Zlatorog znova poln, kot je bil pred leti," je ob veseli novici dejal trener celjske ekipe Alem Toskić.

V dvorano Zlatorog se bo vrnila liga prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadovoljen je bil tudi predsednik kluba Gregor Planteu. "Potrdila se je pravilnost odločitve, da se prijavimo za nastop v najvišjem evropskem tekmovanju. Tam nas po današnji odločitvi vidi tudi Evropska rokometna zveza in del elite bomo še 27., s čimer smo v tem pogledu ena izmed najbolj trajnih znamk lige prvakov. To je seveda odgovornost in privilegij, ki ga moramo negovati. Zavedamo se, da bo tako tekmovalno kot tudi organizacijsko veliko izzivov, a vsi smo si bili enotni, da si tega želimo. Prepričani smo tudi, da si slovenski rokomet to mesto zasluži," je za spletno strani kluba dejal Planteu.

Sistem tekmovanja ostaja enak kot do zdaj - v skupinah A in B bo po osem ekip, zmagovalca in drugouvrščena se uvrstijo neposredno v četrtfinale tekmovanja, ekipe od tretjega do šestega mesta pa se bodo uvrstile v osmino finala. Prvi krog tekmovanja bo na sporedu 15. ali 16. septembra, žreb skupin pa bo 1. julija na Dunaju.

V eliti tudi Krim Mercator

EHF pa je danes uradno potrdila tudi sestavo ekip za ligo prvakinj. Slovenski prvak, ekipa Krim Mercator, je dobil eno od vabil in bo tako tudi v prihodnji sezoni nastopal v tekmovanju, v katerem je v prejšnji prišel med najboljših osem.

V ženski konkurenci najmočnejšega tekmovanja so imeli mesto že zagotovljeno Lokomotiva Zagreb, Odense, Esbjerg, Metz, Bietigheim, Györ, Budućnost, Vipers Kristiansand in Rapid Bukarešta, sedem pa je ekip z vabili: Banik Most, Brest, Ferencvaros, Storhamar, Bukarešta, Krim Mercator in Kastamonu Belediyesi.

