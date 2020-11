Slovenski prvaki brez tekme v Franciji

Celjani so bili že skoraj na poti proti Franciji, ko so Francozi sporočili, da imajo več okužb s koronavirusom.

"V taboru domače ekipe so potrdili okužbo več igralcev. Zaradi tega je Evropska rokometna zveza tekmo odpovedala oziroma se bo odigrala v drugem terminu," so sporočili iz vrst slovenskih državnih prvakov, ki še ne vedo, ali bo obračun s Francozi mogoč prihodnji teden. "Smo v stiku z Nantesom in EHF, saj je zaradi morebitne karantene vprašljiva tudi tekma s to ekipo prihodnji teden. Več bo znanega čez dan, o čemer vas bomo tudi obvestili," so dodali.

