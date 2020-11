Danci: Karabatića menja Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaš Sebastian Skube je tik pred prestopom v francoski PSG. V rokometnem zakulisju so vse glasnejše govorice, da bo 33-letni dolenjski rokometaš, ki od leta 2014 igra za danski Bjerringbro-Silkeborg, v razvpitem pariškem klubu na mestu srednjega zunanjega igralca zapolnil vrzel po poškodbi Nikole Karabatića. Novico o prestopu Skubeta v Francijo so objavili na spletni strani danske televizijske postaje TV2 Sport.

Skube je v tej sezoni v danskem prvenstvu na enajstih tekmah dosegel 41 golov in 34 podaj. Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ je Skubeta uvrstil na svoj seznam za prvi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem in Madžarskem 2022 proti Poljski in Turčiji, a je svojo udeležbo odpovedal zaradi natrgane prepone.

Naknadno sta bili obe tekmi proti Poljski v Celju in Turčiji v Eskisehirju odpovedani zaradi okužb igralcev poljske in slovenske zasedbe z novim koronavirusom.

