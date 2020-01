Slovenske prvakinje želijo popraviti vtis

Ljubljanske rokometašice so na uvodni tekmi med elitno dvanajsterico na gostovanju pri romunski Valcei visoko izgubile 31:16, a slab rezultat je bil deloma posledica tudi številnih poškodb, ki so okrnile zasedbo Uroša Bregarja. Tudi rokometašice Bresta so glavni del začele na gostovanju. Zmaga proti evropskemu prvaku Györiju se jim je izmuznila šele v zadnjih minutah, saj so zapravile prednost treh zadetkov (27:27).

Zdravsteni karton je po besedah vodje trenerske ekipe precej pester. Vračata se Ana Kojić in Alja Varagić, Marianna Rebičova in Polona Barič imata nekaj težav z ahilovo tetivo, Nina Zulić pa znova čuti bolečine v kolenu. Kljub težavam naj bi bile vse naštete pripravljene za igro, kar žal ne velja za Manco Jurič, ki jo bo zlomljen prst iz igrišč zadržal za dva meseca.

V ekipo se vrača Alja Varagić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Popraviti vtis s prve tekme

"Prvih dvajset minut tekme proti Valcei smo igrali na nivoju, naslednjih dvajset pa je bilo porazno. V zadnjih minutah sem v igro poslal mlade igralke, ki so tako znova pridobile nekaj izkušenj igranja na najvišjem nivoju klubskega tekmovanja. Brest ni nikakršno presenečenje, po mojem mnenju gre za najbolj stabilno ekipo Lige prvakinj in tudi tekmo proti Györiju bi morali dobiti. Francozi veliko vlagajo v ekipo, za katero igra tudi naša največja zvezdnica Ana Gros. Naša najpomembnejša naloga bo, da popravimo vtis s prve tekme," pred tekmo pravi trener Bregar.

Podobno razmišlja tudi kapetanka Krima Baričeva. "Prva tekma se nikakor ni izšla po naših željah, za kar smo same še najbolj razočarane. Slabe misli in izkušnje smo morale hitro pozabiti in s pozitivno usmerjenostjo gledati proti novim tekmam. Nikogar se ne bojimo, tudi motivacija je proti vrhunski francoski zasedbi, ki je še kvalitetnejša od Valcee, na visokem nivoju. Moramo biti pogumne ter uživati v igri, verjamem da nam red in disciplina tokrat ne bosta manjkala," upa Baričeva.

