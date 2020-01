Krimovke začenjajo glavni del lige prvakinj

V skupini 2 so sicer Györ, Brest (oba imata po osem točk), Budućnost (4), Krim, Sävehof (2) in Valcea (0). V glavnem delu slovenske prvakinje čakajo boji z že omenjeno Valceo, Budućnostjo Barbare Lazović in Brestom, pri katerem blesti Ana Gros.

"Na vseh tekmah bomo šli na zmago, poskušali bomo potegniti maksimum, prilagoditi igro, da bomo bližje tekmecem. Po drugi strani pa je na meni, da mlade razvijamo, da bodo nosilke v bližnji prihodnosti. Zagotovo pa bo vse skupaj velik zalogaj, ampak vlada nek optimizem, kljub poškodbam delujemo kar močno in želim si, da tako tudi ostane. So pa Valcea, Brest in Budućnost ekipe, ki imajo visoke cilje. Valcea je državni prvak Romunije, Brest je trenutno ekipa, ki igra najbolje v ligi prvakinj poleg Györa, in Budućnost, ki na glas naskakuje sam vrh. Saj veste, v tem delu so same vrhunske ekipe, veseli me, da smo tudi mi spet zraven," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal trener Krima Uroš Bregar.

Nekaj težav z zdravjem

V ekipi je nekaj težav z zdravjem, saj si je Manca Jurič zlomila prst, Nataša Ljepoja ima rahlo počen nos, Tija Gomilar Zickero se še ni vrnila po poškodbi stopala, Alja Varagić bo nared čez 14 dni, rahle težave pa imata tudi Polona Barič in Marianna Rebičova, ki pa bosta vseeno igrali, tako kot tudi Ljepoja.

V vsakem primeru Ljubljančanke čaka težko gostovanje. "Valcea je super sestavljena ekipa. Spet zanjo igrajo praktično le tujke. Izpostavil bi zunanjo igralko Frago Fernandez, ki je imela veliko vlogo tudi v španski reprezentanci, pa še eno zunanjo Mireyo Gonzalez Alvarez, pa Marto Lopez Herrero, imajo tudi zelo močno Brazilko Vieiro Samaro Da Silvo in Ukrajinko Irino Glibko, okrepili pa so še z Jeleno Trifunović," je Bregar na kratko orisal ekipo Valcee in razkril del nalog za sobotno tekmo.

"Zagotovo bomo morali zmanjšati število izgubljenih žog v protinapadih in napadih na postavljeno obrambo. Tako da ne bomo hiteli. Ko pa bo priložnost za protinapad, ga bo treba izkoristiti. Druga stvar pa je ta, da moramo zaustaviti njihovi zunanji igralki Frago Fernandez in Katarino Liščević, ki se menjujeta in sta motor ekipe. Če bomo njiju zaustavili, bo vse lažje," meni Krimov strateg.

Tekma bo v soboto ob 14. uri, sodila pa jo bosta Madžara Peter Horvath in Balasz Marton.

