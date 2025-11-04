Slovenske nogometašice v boju za SP tudi proti Nemkam

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2027 v Braziliji, merila v skupini 4 lige A proti Nemčiji, Norveški in Avstriji, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu.

Iz štirih skupin najvišjega ranga (liga A) se bodo zgolj zmagovalke neposredno uvrstile na prihodnji mundial, vse ostale pa čakata vsaj dva kroga dodatnih kvalifikacij. Zadnjouvrščeno reprezentanco vsake od štirih skupin čaka selitev rang nižje v ligo B.

Slovenska reprezentanca se je pod vodstvom selektorja Saše Kolmana iz lige B letos uvrstila v najvišji rang, potem ko je končala na vrhu skupine 2 pred Irsko, Turčijo in Grčijo. Slovenke so bile tako na žrebu v Nyonu del elite 16 reprezentanc, igrale pa bodo v skupini A4 proti Nemčiji, Norveški in Avstriji.

Nemke so dvakratne svetovne (2003, 2007) in osemkratne evropske prvakinje. Slovenija se je doslej štirikrat merila z Nemčijo in vselej visoko izgubila.

Norvežanke prav tako spadajo v zgornji rang najboljših reprezentanc na svetu. Svetovne prvakinje so postale leta 1995, imajo še dva evropska naslova. S Skandinavkami se doslej Slovenke še niso pomerile.

Štirikrat pa so Slovenke igrale tudi proti Avstriji, a proti severnim sosedam še nimajo zmage. Nazadnje so dvakrat izgubile oktobra 2024 v dodatnih kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu.

Avstrijke tako kot Slovenke še niso igrale na SP, so pa na dveh od zadnjih treh evropskih prvenstvih igrale vsaj v četrtfinalu. Leta 2017 so bile celo tretje, pred tremi leti pa so izpadle v četrtfinalu. Na zadnje EP se niso uvrstile.

V skupini A1 so reprezentance Švedske, Italije, Danske in Srbije, v A2 Francije, Nizozemske, Poljske in Irske, v A3 pa Španije, Anglije, Islandije in Ukrajine.

Kvalifikacije se bodo začele konec februarja prihodnje leto. Konec ligaškega dela bo 9. junija 2026. Žreb dodatnih kvalifikacij bo 24. junija, dvoboji v obeh krogih pa bodo na sporedu med 7. in 13. oktobrom ter med 26. novembrom in 5. decembrom.

Iz Evrope bo na SP, ki bo prvič potekalo na južnoameriških tleh, igralo 11 reprezentanc. Skupaj bo v Braziliji nastopilo 32 izbranih vrst.