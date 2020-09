Slovenke začenjajo z misijo evropsko prvenstvo

Slovenska ženka rokometna reprezentanca se bo v sklopu reprezentančnega tedna EHF zbrala v sredo, so danes sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Po prvotnih načrtih bi prvi ciklus priprav na decembrsko evropsko prvenstvo izbranke selektorja Uroša Bregarja marale začeti v nedeljo, a je prišlo do manjšega zamika.

Zaradi trenutne situacije, povezane s koronavirusom, slovenske rokometašice v tem reprezentančnem oknu ne bodo igrale pripravljalnih tekem.

Po objavi seznama, na katerega je Bregar uvrstil 19 igralk, je sodelovanje odpovedala Dominika Mrmolja iz ajdovskega Mlinotesta. Selektor je namesto nje na priprave povabil krožno napadalko Krima Mercatorja Manco Jurič.

Na pripravah bodo sodelovale še krilne igralke, novinka na pripravah članske reprezentance Ema Abina, Maja Svetik, Tija Gomilar-Zickero (vse Krim Mercator) in Jasmina Pišek (Z'dežele), zunanje igralke Tjaša Stanko (Metz), Ana Abina (Krka Novo mesto), Nina Zulić (Kastamonu Belediyesi), Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Hana Vučko, Nina Žabjek (obe Krim Mercator) in Ana Gros (Brest Bretagne), krožne napadalke Aneja Beganović (Podravka), Nataša Ljepoja in Valentina Tina Klemenčič (obe Krim Mercator) ter vratarke Maja Vojnovič (Krim Mercator), Branka Zec (Waiblingen) in Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi).

Decembra na EP

Od zadnje reprezentančne akcije je sicer minilo precej časa. Ženska reprezentanca se je na pobudo RZS maja zbrala na poldnevni akciji na Kodeljevem, prave treninge pa zadnjič okusila decembra lani, ko je nastopila na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Za tem bi letos morala dokončati nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, a je bil preostanek teh zaradi pandemije odpovedan, Slovenija pa je bila na EP neposredno uvrščena zavoljo uvrstitve na Euru leta 2018 v Franciji.

Na EP, ki bo potekalo med 3. in 20. decembrom, bo Slovenija svoje nastope začela v skupini A. To bo gostil Herning na Danskem, ki je poleg Norveške sogostiteljica tekmovanja. V uvodnem krogu se bodo slovenska dekleta 4. decembra pomerila z gostiteljicami Dankami. Po dnevu premora bo sledila tekma s Francozinjami, tretji obračun pa bo na sporedu 8. decembra s Črnogorkami.

Preberite še: