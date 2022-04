Marguč in Blagotinšek branita visoko prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bodo postali znani še štirje četrtfinalisti rokometne lige prvakov. Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom bo danes branil prednost osmih zadetkov prednosti pred Vardarjem. Bolj zanimivo dogajanje se obeta na drugi tekmi, na kateri se bosta pomerila Montpellier in Porto, ki sta na prvem obračunu remizirala.