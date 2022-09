Celjani na gostovanju pri Jancu in Makucu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne so trenutno v odlični formi. Po sredini zmagi nad nemškim velikanom iz Kiela so v nedeljo na kolena položili še največje domače tekmece iz Velenja, v četrtek pa jih čaka gostovanje pri 11-kratnih zmagovalcih lige prvakov iz Barcelone, kjer med drugim igrata tudi slovenska reprezentanta Domen Makuc in Blaž Janc, ki sta v preteklosti nosila celjski dres.