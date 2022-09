Krimovke danes na Češkem

Slovenske rokometne prvakinje, igralke Krima Mercatorja, bodo danes ob 16.00 igrale tekmo 3. kroga lige prvakinj. Ljubljančanke bodo tokrat gostovale na Češkem pri ekipi Banik Most in lovile prvi par točk v tej sezoni elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Krim je po dveh krogih še brez točke, potem ko je uvodno tekmo v gosteh pri Bukarešti izgubil z 28:30, drugo pa proti branilcu naslova Kristiansandu, ki je bil v Ljubljani boljši s 27:21. Če so krimovke v preteklosti z omenjenima že igrale veliko število tekem, pa je drugače s češko zasedbo.

Z Banikom Mostom so se srečale le dvakrat, obakrat v sezoni 2019/20. Čehinje so takrat sploh prvič nastopale v ligi prvakinj in prav nad Ljubljančankami zabeležile svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Na Kodeljevem so zmagale z 31:29.

Devetkratne češke državne prvakinje vse od svoje prve evropske tekme niso okusile slasti zmage. V tej sezoni so na dveh obračunih zabeležile dva visoka poraza. Proti ekipi Bietigheima so izgubile s 23:46, proti zasedbi Odenseja pa z 22:41.