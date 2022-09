Krim pred veliko neznanko, a šteje le prvi par točk

Rokometne prvakinje, igralke Krima Mercatorja, bodo v soboto igrale tekmo tretjega kroga lige prvakinj. Ljubljančanke bodo gostovale na Češkem pri ekipi Banik Most in lovile prvi par točk v tej sezoni evropskega klubskega tekmovanja.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Krim je po dveh krogih še brez točke, potem ko je uvodno tekmo v gosteh pri Bukarešti izgubil z 28:30, drugo pa proti branilcu naslova Kristiansandu, ki je bil v Ljubljani boljši s 27:21.

Če so Krimovke v preteklosti z omenjenima že igrale veliko število tekem, pa je drugače s češko zasedbo. Z Banikom Mostom so se srečale le dvakrat, obakrat v sezoni 2019/20. Čehinje so takrat sploh prvič nastopale v ligi prvakinj in prav nad Ljubljančankami zabeležile svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Na Kodeljevem so zmagale z 31:29. Devetkratne češke državne prvakinje vse od svoje prve evropske tekme niso okusile slasti zmage. V tej sezoni so na dveh obračunih zabeležile dva visoka poraza. Proti ekipi Bietigheima so izgubile s 23:46, proti zasedbi Odenseja pa z 22:41.

Tako so na zadnjem mestu v skupini A, kjer so ob njih in Krimu brez točk še igralke Bresta. Po štiri jih imajo na računu Bietigheim, Kristiansand in Bukarešta, po dve pa Odense in Ferencvaros.

Dragan Adžić Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Na pot se odpravljamo z dobro energijo. Rokometašice imajo profesionalen odnos. Domači tekmi sta bili morda za nekatere koristni in želim si, da se to pokaže v soboto," je glede napornega ritma Krima dejal trener Krima Dragan Adžić, ki tokrat zaradi težav z levo ramo ne bo mogel računati na Alisson Pineau.

Kot pravijo v taboru Krima, kljub dvema visokima porazoma Čehinj ne gre jemati zlahka. "Ekipe DHK Banik Most sicer ne poznamo zelo dobro, a videle smo, da so borbene in neugodne. Zdržati bomo morale vseh 60 minut tekme. Potrebna bo zbrana igra v obrambi, v napadu pa bomo morale najti ritem in zabiti kakšen lahek gol," je na novinarski konferenci povedala Nataša Ljepoja.

"Češka igra ni tako hitra. Igrajo bolj na moč, kar je podobno nemškemu načinu. Tekmice so mlade in motivirane, zato se moramo dobro pripraviti," pa je dodala Sara Kovarova, ki tokratne tekmice dobro pozna, saj je bila članica Banika še pred dvema letoma.