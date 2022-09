Krimovke po uspešnem začetku priznale premoč branilkam naslova

Rokometašice Krima Mercatorja so na tekmi drugega kroga gostile dvakratne zmagovalke lige prvakinj v minulih dveh sezonah iz Kristiansanda in izgubile z 21:27 (11:13). Na sobotnih tekmah so do zmag prišle članice Esbjerga in Storhamarja.

Rokometašice Krima Mercatorja so izgubile tudi drugo tekmo nove sezone v ligi prvakinj. Potem ko so v prvem krogu po hudi borbi poražene zapustile gostovanje v Budimpešti, so morale tokrat priznati premoč še tekmicam iz norveškega Kristiansanda, ki so v zadnjih dveh sezonah zmagovale v tem najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini.

Kot na na vseh tekmah v lanski sezoni, ko je Krim s Kristiansandom izgubil kar štirikrat, so tudi tokrat slavile Skandinavke, pa čeprav so klub zapustile zvezdnice Nora Mörk in Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a so slednje uspešno nadomestile Rusinja Ana Vjahireva, Francozinja Oceane Sercien-Ugolin, zadnji dve leti igralka Krima, ter Švedinja Jamino Roberts.

Prihodnji konec tedna Ljubljančanke v tretjem krogu lige prvakinj čaka gostovanje pri Banik Mostu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenske prvakinje so dvoboj dobro začele, povedle tudi s 7:5, nato pa je norveška obramba strnila svoje vrste, kar je omogočilo hiter prehod v napad in z delnim izidom 6:0 so se gostje odlepile, grozil je celo zaostanek petih golov. Izjemno razigrana je bila predvsem vratarka Kathrine Lunde, ki je že v prvem delu zbrala devet obramb. V sami končnici so domače na krilih Rusinje Darje Dimitrijeve zaostanek znižale na ulovljivih -2.

V nadaljevanju Krimovke niso zdržale. Znižale so še na 12:14, z delnim izidom 7:1 pa so gostje v 42. minuti takorekoč že odločile tekmo. Menjava domače vratarke Barbare Arenhart z Jovanao Risović, prva je zbrala osem obramb, druga pa šest, je prinesla vsaj ravnotežje v igri, čeprav so gostje po visokem vodstvu tudi malenkost popustile. V domači vrsti je bila z osmimi goli najbolj učinkovita Dmitrijeva, enako število golov je na nasprotni strani dosegla Čehinja Marketa Jerbkova.

Prihodnji konec tedna Ljubljančanke v tretjem krogu lige prvakinj čaka gostovanje pri Banik Mostu.

Fotogalerija (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29